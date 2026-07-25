سرایا القدس: تشدید تنش و مقاومت، تنها پاسخ به اقدامات اشغالگران است

جوان آنلاین: سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز شنبه تأکید کرد افزایش روند عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری اشغالی، پاسخی طبیعی و بازدارنده به تجاوزات مداوم صهیونیستها علیه مسجد الاقصی، اسرا و مردم ما در کرانه باختری و غزه است.
به گزارش ایسنا، سرایا القدس در بیانیهای اعلام کرد: اقدامات متجاوزانه دولت دشمن جنایتکار مانند تخریب خانههای خانوادههای شهدا، گسترش عملیات نظامی و تسریع پروژههای توسعه شهرکسازی تنها منجر به تشدید تنش و مقاومت بیشتر علیه آنها خواهد شد. انتخاب زمان و مکان مناسب همچنان تصمیمی است که هر فدائی فلسطینی در پاسخ به این دشمن جنایتکار و شهرکنشینان آن خواهد گرفت.
گردانهای القدس از مردم فلسطین در کرانه باختری اشغالی که با دلاوری تمام در برابر تجاوزگری صهیونیستها ایستادگی کرده و بر عزم راسخ خود برای حفاظت از سرزمین و داراییهایشان و حفظ موجودیت خود تأکید میکنند، قدردانی کرد.
این گردانها همچنین از ملت فلسطین در هر کجای جهان خواست ضمن تحکیم وحدت ملی، تلاشهای خود را برای مقابله با توطئهها و طمعورزیهای دشمن صهیونیستی در تمام خاک فلسطین تشدید کنند تا زمانی که خداوند وعده پیروزی و آزادی قریبالوقوع را محقق سازد.
این بیانیه در پی حادثه تیراندازی روز جمعه در نزدیکی نابلس در کرانه باختری رخ داد که به گفته رسانههای اسرائیلی، منجر به کشته شدن یک فرمانده در گردان ۴۱۱ از تیپ ۲۸۲ (یگان توپخانه) و یک سرباز از گردان ۸۱۱۹ تیپ ۱۶ قدس اشغالی شد. همچنین چهار فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان به شهادت رسیده و چهار تن زخمی شدند.