مخالفت اتریش با عضویت سریع اوکراین در اتحادیه اروپا

جوان آنلاین: کشور اتریش علیه الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا موضع گرفته است.

کلودیا باوئر، وزیر امور اروپا از حزب محافظه‌کار مردم اتریش (ÖVP)، نیز از ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهو اوکراین انتقاد کرد.

باوئر به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفت: به نظر من، رئیس‌جمهور اوکراین در ماه‌های اخیر بارها با تمایل به دیکته کردن تاریخ الحاق به اتحادیه اروپا توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

وی توضیح داد که بررسی دقیق ظرفیت اتحادیه اروپا برای جذب اعضای جدید یک وظیفه است.

این مقام اتریشی گفت: پیوستن اوکراین، با ۳۹ میلیون نفر جمعیت و ساختار کشاورزی کاملاً متفاوت، اساساً اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد.

او همچنین نسبت به سیستم دو لایه برای الحاق هشدار داده و گفت: همه کشورهای نامزد - از جمله اوکراین - باید از قوانین یکسانی پیروی کنند و عضویت خود را از طریق شایستگی به دست آورند.

«آندری سیبیها»، وزیر امور خارجه اوکراین اخیرا اعلام کرده که کشورش همچنان در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.

وی اعلام کرد: با وجود جنگ، اوکراین به پیشروی در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه می‌دهد و همزمان اصلاحات را اجرا کرده و نهادهای خود را تقویت می‌کند.