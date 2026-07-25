گرانی بنزین ترامپ را به دردسر انداخت

جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی «پولیتیکو» که روز جمعه منتشر شد، ۴۶ درصد از آمریکاییها اعلام کردهاند تغییر قیمت بنزین بر تصمیم آنها برای رأی دادن تأثیر مستقیم دارد.
این رسانه هشدار داده است که ادامه افزایش هزینه سوخت میتواند موقعیت جمهوریخواهان را در انتخابات پیشرو تضعیف کند.
همزمان با بسته شدن مجدد تنگه هرمز و تشدید تنشها در بابالمندب، میانگین قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر از ۴ دلار در هر گالن عبور کرده و در برخی ایالتها به بیش از ۵ دلار رسیده است. قیمت بنزین که پیش از جنگ حدود ۳ دلار بود، در اوج بحران به ۴.۵۵ دلار رسید.
«بارت مارسون» استراتژیست جمهوریخواه نیز به پولیتیکو گفت نارضایتی از گرانی سوخت میتواند به کاهش آرای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، از دست رفتن اکثریت کنگره و دشوارتر شدن اجرای برنامههای ترامپ منجر شود.