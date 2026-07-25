ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد که برنامه‌های رسمی اربعین حسینی ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده و زائران باید با گذرنامه معتبر یا گذرنامه زیارتی دارای حداقل ۶ ماه اعتبار به مرزهای خروجی کشور مراجعه کنند.

جوان آنلاین: ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد که برنامه‌های رسمی اربعین حسینی ۱۴۰۵ از امروز آغاز شده و زائران برای سفر به عتبات عالیات باید با گذرنامه معتبر یا گذرنامه زیارتی دارای حداقل ۶ ماه اعتبار به مرزهای خروجی کشور مراجعه کنند.

بر اساس اعلام این ستاد، اتباع مجاز و مقیم تنها با سند مسافرتی «خادم» و از طریق مرز شلمچه مجاز به عزیمت به عراق هستند. همچنین برنامه‌های اجرایی و مدیریت مواکب از سوم مرداد در سراسر مسیرهای منتهی به عتبات فعال خواهد شد.

ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست داروهای شخصی مورد نیاز خود را همراه داشته باشند و اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند.