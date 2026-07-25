کد خبر: 1370669
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
جامعه » اخبار كلی

شهید خادمی، دیپلمات دفاعی و چهره تکرارنشدنی اطلاعاتی بود

شهید خادمی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «سیدمجید خادمی»، این شهید را ترکیبی کم نظیر از «روحیه جهادیِ شاداب»، «دیپلماسی دفاعیِ فعال» و «هوشمندی اطلاعاتی» توصیف کرد.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «سیدمجید خادمی» رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در جنگ تحمیلی سوم و جنایت تروریستی امریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مهر، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در این نشست صمیمی و سرشار از معارف دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید سیدمجید خادمی، اظهار داشت: «شهید خادمی بسیار انسان با روحیه، شاداب و روحیه بخش بودند. ایشان از براداران قدیمی و نسل اول سپاه پاسداران به شمار می‌رفتند که با مهارت‌های بی مثال، اشراف کامل به ساختارهای امنیتی، زحمات طاقتفرسا و ماندگاری را در حوزه اطلاعاتی رقم زدند. به جرأت می‌توان گفت که شهید خادمی در مجموعه اطلاعات و امنیت کشور، یک چهره تکرارنشدنی و غیرقابل قیاس است.»

سرلشکر عبداللهی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری نزدیک خود با این شهید و تأکید بر جایگاه رفیع وی در تراز انقلاب اسلامی، به یک رویداد تاریخی و سرنوشت ساز اشاره کرد و افزود: «در اولین شرفیابی خدمت مقام عظمای ولایت، حضرت امام سیدعلی خامن‌های (اعلی‌الله مقامه الشریف) پس از جنگ ۱۲ روزه، معظمله تدابیر حکیمانه و راهبردی برای ساماندهی و یکپارچه سازی شبکه اطلاعاتی کشور اتخاذ فرمودند. در مسیر تحقق این منویات و نقشه راه ترسیم شده از سوی فرمانده معظم کل قوا، شهید خادمی با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و با مجاهدت خاموش، نقشی کم نظیر و تعیین کننده در هم افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی ایفا کردند.»

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با تبیین ابعاد چندگانه شخصیتی این شهید بزرگوار، وی را در قامت یک «نظامی راهبردی» ترسیم کرد و تصریح نمود: «شهید بزرگوار ما، یک دیپلماتیکِ فعال در عرصه دیپلماسی دفاعی بود که مرزهای امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می‌کرد؛ یک نظامی باهوش و استراتژیست که با نگاه جامع به معادلات منطقه‌ای، از عمق راهبردی اطلاعات بهره می‌برد و در عین حال، فردی بسیار مسلط در حوزه فنی و تخصصی اطلاعات بود که هرگونه خلأ در ساختار حفاظت اطلاعات را با دانش و عدالت محوری پر می‌کرد.»

در پایان این دیدار که با فضایی مملو از معنویت، همدلی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا همراه بود، خانواده معظم سرلشکر شهید خادمی ضمن قدردانی از حضور راهبردی و سرکشیِ پدرانه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، بر تداوم راه این شهید بزرگوار تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) تأکید کرده و از درگاه خداوند متعال برای سربازان گمنام امام زمان (عج) توفیق روزافزون مسئلت نمودند.

برچسب ها: سرلشکر خادمی ، قرارگاه خاتم الانبیا ، قدرت اطلاعاتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار