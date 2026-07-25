کد خبر: 1370668
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

گاردین فاش کرد: افزایش دقت و تخریب موشک های ایران در حملات اخیر

قدرت موشکی یک روزنامه انگلیسی نوشت که حملات اخیر موشکی ایران به اهداف آمریکایی در خاورمیانه نشان می‌دهد که نه تنها توانمندی ایران کاهش پیدا نکرده، بلکه دقت و قدرت تخریب موشک‌ها نیز افزایش یافته است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی «گاردین» فاش کرد که ایران در دوران تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، موفق شده است توانایی خود را برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات حیاتی در منطقه تقویت کند. این امر از طریق ترکیبی از پیشرفت‌های فنی در برنامه موشکی، بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و اتخاذ تاکتیک‌های نظامی الهام‌ گرفته از تجربه روسیه در جنگ اوکراین محقق شده است.

به گزارش مهر، «دان صباغ»، سردبیر امور دفاعی و امنیتی این روزنامه تأکید کرد که حملات اخیر ایران نشان‌ دهنده افزایش سطح دقت و قدرت تخریبی است؛ موضوعی که در عین حال، نقاط ضعف احتمالی در سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا مستقر در منطقه را نیز آشکار کرده است.

این گزارش با استناد به حمله‌ ایران به «پایگاه هوایی موفق السلطی» در اردن نوشت که این حمله در شرایطی موفق بود که پایگاه مذکور تحت حفاظت سامانه پیشرفته پدافند موشکی آمریکا موسوم به «تاد» (THAAD) قرار داشت. در این حمله، ۳ سرباز آمریکایی کشته شدند.

تصاویر ماهواره‌ای که توسط رسانه‌های ایرانی منتشر شده، نشان می‌دهد که تعدادی از تأسیسات این پایگاه دچار آسیب شده‌اند؛ مسئله‌ای که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را واداشت تا درباره دلایل عدم توانایی سامانه دفاعی در رهگیری این حمله، تحقیق کند.

برچسب ها: قدرت موشکی ایران ، نیروهای مسلح ، پاسخ محکم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار