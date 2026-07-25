گاردین فاش کرد: افزایش دقت و تخریب موشک های ایران در حملات اخیر

یک روزنامه انگلیسی نوشت که حملات اخیر موشکی ایران به اهداف آمریکایی در خاورمیانه نشان می‌دهد که نه تنها توانمندی ایران کاهش پیدا نکرده، بلکه دقت و قدرت تخریب موشک‌ها نیز افزایش یافته است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی «گاردین» فاش کرد که ایران در دوران تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، موفق شده است توانایی خود را برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات حیاتی در منطقه تقویت کند. این امر از طریق ترکیبی از پیشرفت‌های فنی در برنامه موشکی، بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و اتخاذ تاکتیک‌های نظامی الهام‌ گرفته از تجربه روسیه در جنگ اوکراین محقق شده است.

به گزارش مهر، «دان صباغ»، سردبیر امور دفاعی و امنیتی این روزنامه تأکید کرد که حملات اخیر ایران نشان‌ دهنده افزایش سطح دقت و قدرت تخریبی است؛ موضوعی که در عین حال، نقاط ضعف احتمالی در سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا مستقر در منطقه را نیز آشکار کرده است.

این گزارش با استناد به حمله‌ ایران به «پایگاه هوایی موفق السلطی» در اردن نوشت که این حمله در شرایطی موفق بود که پایگاه مذکور تحت حفاظت سامانه پیشرفته پدافند موشکی آمریکا موسوم به «تاد» (THAAD) قرار داشت. در این حمله، ۳ سرباز آمریکایی کشته شدند.

تصاویر ماهواره‌ای که توسط رسانه‌های ایرانی منتشر شده، نشان می‌دهد که تعدادی از تأسیسات این پایگاه دچار آسیب شده‌اند؛ مسئله‌ای که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را واداشت تا درباره دلایل عدم توانایی سامانه دفاعی در رهگیری این حمله، تحقیق کند.