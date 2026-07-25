تحلیلگر اقتصادی عراقی با اشاره به توافق‌های امضا شده میان ایران و عراق در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران، تاکید کرد که این سفر گام مهمی در تنوع‌بخشی به مشارکت‌های اقتصادی منطقه‌ای بود.

جوان آنلاین: «باسم جمیل آنتوان» با اشاره به سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران بیان کرد: سفر «علی الزیدی» به تهران برای امضای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری اقتصادی، گامی مهم برای عراق در تنوع‌بخشی به مشارکت‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است.

به گزارش ایرنا، آنتوان افزود: تعداد زیاد زائران ایرانی که وارد عراق می‌شوند، نشان دهنده عمق روابط و پیوند میان بغداد و تهران است. ایران کشوری همسایه و دوست با مرز طولانی و منافع مشترک با عراق است. علاوه بر این مواضع مثبتی در قبال عراق اتخاذ کرده و از کشور عراق در دوره های بحرانی حمایت و پشتیبانی کرده است.

لزوم مصون نگاه‌داشتن موافقنامه‌ها از فشارهای خارجی

این کارشناس امور اقتصادی عراقی ضمن تاکید بر ضرورت توازن روابط عراق با دیگر کشورها بیان کرد: آمریکا پیش از این به دنبال مانمع تراشی بر سر اجرایی شدن چندین توافق‌نامه امضا شده بین عراق و ایران بوده است. عراق ثروت و منابع عظیمی دارد و باید بهترین شرکا را برای توسعه اقتصادی خود انتخاب کند و در عین حال توافق‌نامه‌های اقتصادی را از فشارها و دخالت‌های خارجی مصون نگه دارد.

وی تصریح کرد: عراق به دلیل منابع طبیعی عظیم خود، از ظرفیت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برخوردار است و لزوم هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های تولیدی، به ویژه صنعت، تجارت و حمل و نقل، به منظور احیای اقتصاد ملی، ضروری است.

آنتوان خواستار اتخاذ رویکردی متوازن در مدیریت روابط خارجی عراق شد به گونه‌ای که منافع این کشور را بدون جانبداری از هیچ طرف خارجی تامین کند. او افزود: عراق، در طول ۲۵ سال گذشته، صدها پروتکل و توافق‌نامه اقتصادی را به علت ضعف پیگیری و دخالت های آمریکا در امور داخلی آن اجرایی نکرده است.

آمریکا خیرخواه عراق نیست

وی بر ضرورت تبدیل این توافقات به پروژه‌های ملموس و عملی، به جای رها کردن آنها به عنوان قراردادهایی صرف بر روی کاغذ تاکید کرد و همچنین ضرورت جلوگیری از فشارهای آمریکا را یادآور شد و تاکید کرد آمریکا خیر کشور عراق را نمی‌خواهد.

در جریان سفر رسمی علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق و هیات عالی همراه وی به تهران، مقامات عالی‌رتبه در حضور سران دو کشور، ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.