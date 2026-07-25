آتش سوزی در جازان، عربستان ادامه دارد/ازدحام در جایگاه های سوخت

منابع خبری گزارش دادند که در پی حملات بامداد امروز یمن به جازان، ستون های دود در آسمان همچنان وجود دارد و آتش خاموش نشده است.

جوان آنلاین: منابع خبری بامداد امروز از شنیده شدن انفجارهای شدید در شهر ساحلی و صنعتی جازان در عربستان سعودی خبر دادند و اعلام کردند که یک تاسیسات نفتی متعلق به آرامکو که به پالایش نفت اختصاص دارد، در داخل این منطقه صنعتی هدف قرار گرفت.

برخی رسانه‌های عربی نیز گزارش دادند که در پی حملات موشکی یمن به عربستان، برق برخی مناطق قطع شده است.

این منابع این حمله یمن را در پاسخ به هدف قرار دادن استان الحدیده اعلام کرده اند.

نصر الدین عامر، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به این حملات گفت: حجم و سطح حملات قبل را از ذهن خود پاک کنید، این بار وضعیت به طور کامل متفاوت است.

وی که رئیس خبرگزاری یمن است افزود: حمله یمن در پاسخ به حملات و تنش های عربستان گسترده خواهد بود. تسلیم کردن ملت یمن غیرممکن است و عربستان باید محاصره را بردارد.

طبق این گزارش، یا وجود اینکه چندین ساعت از حملات بامدادی یمن می گذرد اما منابع خبری می گویند که ستون های دود همچنان از منطقه جازان بالا می رود و فرودگاه های جده و ریاض پروازهای خود را به این شهر به حالت تعلیق درآوردند.

در این راستا، مقامات عربستان دستور دادند که فیلم برداری و عکس برداری از مناطقی که به آن ها حمله شده است، ممنوع است.

گزارش ها حاکی از آن است که حملات بامداد امروز یمن به عربستان موشکی و پهپادی بوده است.

چند ساعت پس از اعلام خبر حملات موشکی و پهپادی یمن به برخی مناطق عربستان از جمله ینبع، خمیس مشیط و جازان و آسیب دیدن تاسیسات نفتی و پالایشگاه ها، تصاویر و ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میدهد مردم عربستان در شهرهای مختلف از جمله ریاض و جده، در جایگاه های سوخت صف کشیده اند.

خبرنگار شبکه العهد در یمن نیز گزارش داد که پاسخ یمن به حملات عربستان بی سابقه است و در طول ۹ سال جنگ تاکنون چنین حمله ای انجام نشده بود و آتش سوزی ها و صداهای انفجار همچنان ادامه دارد.

وی همچنین گفت که نیروهای مسلح یمن غافلگیری های زیادی دارد و عربستان باید به محاصره خود علیه ملت یمن پایان دهد.