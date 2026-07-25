جوان آنلاین: «سپهبد عمر الوائلی» در گفت وگو با پایگاه خبری الیوم الاخباریة عراق افزود: تعداد کل زائران عتبات عالیات که از ابتدای ماه محرم تا روز جمعه وارد عراق شده‌اند، حدود ۹۰۰ هزار نفر بوده است، در حالیکه گذرگاه‌های مرزی در همین مدت، خروج ۵۱۵ هزار زائر را ثبت کرده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ از ابتدای ماه صفر تا روز جمعه حدود ۵۰۰ هزار زائر وارد عراق شده اند، در حالیکه حدود ۱۵۰ هزار زائر از طریق گذرگاههای مرزی از کشور خارج و به موطن خود بازگشتند.

رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با بیان اینکه عملیات تردد زائران اربعین به صورت شبانه‌روزی با نظارت مستقیم دولت عراق ادامه دارد، افزود: همه گذرگاه‌های مرزی با ظرفیت کامل و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا مراحل ورود و خروج زائران را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: این کار با پیگیری و نظارت مستقیم نخست وزیر عراق و با نظارت میدانی رئیس کمیته عالی امنیت و خدمات، در حال انجام است.