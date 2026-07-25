«الکس ساب» وزیر پیشین ونزوئلا و متحد نزدیک رئیس‌جمهوری ربوده‌شده این کشور، از طریق وکلای خود در دادگاه فدرال میامی اتهام پولشویی و دیگر جرائم مالی را رد و اعلام بی‌گناهی کرد؛ این مقام پیشین ونزوئلایی پس از ربایش «مادورو» توسط آمریکا، از سوی دولت کاراکاس به ایالات متحده استرداد شد.

جوان آنلاین: یکی از وکلای الکس ساب اعلام کرد وی که از سوی مقام‌های آمریکایی به عنوان «مهره مالی و نماینده معاملات مخفیانه» (testaferro) مادورو شناخته می‌شود، در برابر قاضی حاضر نشد و روند اعلام دفاعیه را به وکلای خود واگذار کرد.

در جریان یک جلسه بسیار کوتاه در دادگاه فدرال مرکز میامی، وکلای او لایحه «بی‌گناهی» را به قاضی ارائه کردند و خواستار آن شدند که پرونده توسط هیات منصفه مورد قضاوت قرار گیرد.

قاضی تاریخ جدیدی برای روند دادرسی تعیین نکرد و در مورد درخواست‌های احتمالی برای آزادی به قید وثیقه نیز بحثی انجام نشد.

ساب که ۵۴ ساله و متولد کلمبیاست، پیش از این برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) یعنی ۲ روز پس از اخراج از ونزوئلا به مقصد ایالات متحده، در دادگاه حاضر شده بود.

ساب که به عنوان متحد نزدیک مادورو شناخته می‌شود، پیشتر نیز در آمریکا با اتهامات پولشویی روبه‌رو شده بود. او پس از بازداشت در کیپ‌ورد در سال ۲۰۲۰ و استرداد به خاک آمریکا، در سال ۲۰۲۳ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ونزوئلا آزاد شد.

او پس از آزادی به کاراکاس بازگشت و به عنوان وزیر صنایع و تولید ملی منصوب شد.

اخراج و استرداد او به ایالات متحده پس از تجاوز نیروهای آمریکایی به خاک ونزوئلا در تاریخ سوم ژانویه (۱۳ دی) انجام شد که به ربایش مادورو در کاراکاس انجامید؛ مادورو در حال حاضر در نیویورک با اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر روبرو است.

مادورو و سیلسا فلورس همسر وی، چهارشنبه گذشته در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شدند و قاضی پرونده اعلام کرد که محاکمه آن‌ها از ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود.