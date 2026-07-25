انصارلله: عربستان باید واقعیت را پذیرفته و لجاجت نکند

سخنگوی انصارلله اعمال محاصره دریایی را تنها مرحله اول پاسخ یمن به محاصره هوایی و تجاوزات عربستان سعودی اعلام کرد.

جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعاء و سخنگوی جنبش انصارلله، حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعاء را نشانه‌ای از ادامه سیاست عربستان در جلوگیری از بازگشایی این فرودگاه دانست و تأکید کرد که ریاض همچنان اصرار دارد فرودگاه صنعاء تنها با اجازه پادشاه عربستان فعالیت کند.

وی اظهار داشت: حمله تجاوزکارانه به فرودگاه بین‌المللی صنعاء به کسانی که این واقعیت را فراموش کرده‌اند یادآوری می‌کند که عربستان همچنان بر بسته ماندن این فرودگاه اصرار دارد و نمی‌خواهد جز با فرمان پادشاه، فعالیت آن از سر گرفته شود.

عبدالسلام با انتقاد از مواضع «دروغین» عربستان افزود: ریاض از یک سو بر ادامه بسته ماندن فرودگاه صنعاء اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر با صدور بیانیه‌ای مدعی دفاع از «حاکمیت یمن» می‌شود.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعاء گفت: «عربستان در همه چیز به اسرائیل شباهت دارد؛ در دروغ‌گویی، تکبر، کینه‌توزی و تجاوزگری.»

وی در ادامه تصریح کرد که پنهان شدن پشت بیانیه‌های «ناعادلانه» سازمان ملل که به واسطه نفوذ روابط نفتی عربستان تحمیل شده‌اند، نمی‌تواند واقعیت محاصره ظالمانه یمن را پنهان کند.

عبدالسلام تأکید کرد که مسئول اصلی این محاصره، «پادشاهی متجاوز» عربستان است؛ کشوری که به گفته وی هشت سال جنگ را علیه یمن آغاز کرد، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و اکنون می‌کوشد شکست‌های خود را از طریق ادامه محاصره جبران کند.

وی هشدار داد که عربستان باید دریابد به دلیل برآورد نادرست خود، در این مرحله عملاً خود را به دشمن آشکار ملت یمن تبدیل کرده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعاء همچنین هشدار داد که ادامه لجاجت عربستان و خودداری از پذیرش واقعیت، پیامدهای خطرناکی برای امنیت و اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت.

عبدالسلام در پایان اعلام کرد که اجرای ممنوعیت دریایی، نخستین گام در «نبرد محاصره در برابر محاصره» است و تأکید کرد: «ملت یمن از حق خود نخواهد گذشت و آن را به هر شکل ممکن بازپس خواهد گرفت.»