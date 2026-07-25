کد خبر: 1370660
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
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وزیر دفاع سابق آمریکا: جنگ علیه ایران، واشنگتن را عمیقا دچار مشکل کرده است

آمریکا لئون پانه تا وزیر دفاع سابق آمریکا با مقایسه جنگ ایران با جنگ ویتنام گفت: ایالات متحده در جنگ ایران عمیقا با مشکل مواجه شده است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: لئون پانه تا که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) را برعهده داشت، در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان در پاسخ به سوالی درباره این که در جنگ ایران چه کسی دست برتر را دارد، گفت، تاریخ به ما می گوید که جنگ های ابدی پایان خوبی ندارند.

به گزارش ایرنا، رئیس سابق سیا، دولت ترامپ را به دلیل فقدان اهداف روشن در جنگ ایران مورد انتقاد قرار داد.

پانه تا چنین استدلال کرد که «او (ترامپ) به حملات نظامی ادامه می دهد که همان طوری که اطلاعات ما نشان داده تغییری در ایران ایجاد نکرده است. در عین حال، مردم آمریکا هزینه سنگینی را به دلیل قیمت های بالای نفت و افزایش هزینه زندگی می پردازند.

پانه تا افزود، چشم انداز پایان جنگ «خوب به نظر نمی رسد» و ترامپ «اساسا اکنون گیر کرده و به دنیال راهی برای خروج است.»

اظهارات وزیر جنگ سابق آمریکا در حالی مطرح شده که جمهوریخواهان، نگرانی های خود را درباره تلاش های جنگی دولت ترامپ ابراز کرده اند.

شلی مور کاپیتو (Shelley Moore Capito) رئیس کمیته سیاسی حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا گفت، افکار عمومی آمریکا به شکل فزاینده ای نگران طولانی شدن جنگ با ایران است.

جیم جاستیس (Jim Justice) سناتور جمهوری خواه آمریکایی نیز با اشاره به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در روزهای اخیر، اظهار داشت: طبیعتا همه ما نگران هتسیم زیرا سه نفر از نیروهای فوق العاده خود را در اندک زمانی از دست داده ایم.

هیل نوشت: ترامپ وعده داده بود که جنگ ایران فقط چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید اما این جنگ اکنون تقریبا به پنج ماه کشیده شده است.

حمایت از جنگ ایران بین رای دهندگان به ترامپ نیز کاهش یافته است به طوری که از هر ۵ عضو جنبش «دوباره آمریکا را بزرگ می کنیم» یا «ماگا»، یک نفر می گوید جنگ باید با توجه به هزینه های پایان یابد.

پانه تا پیشتر نیز هشدار داده بود که جنگ علیه ایران در حال تبدیل شدن به جنگی مانند ویتنام برای ترامپ است.

به گزارش ایرنا، آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که شامل آتش‌بس و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق گسترده‌تر بود اما «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در هشتم جولای با نقض تفام‌نامه، پایان آتش‌بس را اعلام کرد و واشنگتن حملات خود را در داخل ایران از سر گرفت که با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران و هدف قرارگرفتن پایگاههای نظامی و تاسیسات متعلق به آمریکا در منطقه مواجه شد.

برچسب ها: واشنگتن ، جنگ علیه ایران ، دولت ترامپ
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