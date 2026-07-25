کد خبر: 1370659
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش نگاه منفی آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی/حمایت جمهوری‌خواهان جوان نیز روبه کاهش است

کاخ سفید نتایج چند نظرسنجی تازه نشان می‌دهد افکار عمومی در آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی منفی‌تر شده و همزمان حمایت از این رژیم، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان جوان، روندی نزولی یافته است؛ تغییری که هم‌زمان با تشدید جنگ غزه و افزایش انتقادها از سیاست‌های نتانیاهو رخ داده است.

جوان آنلاین: براساس نتایج چند نظرسنجی تازه، افکار عمومی در آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی بیش از گذشته منفی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره عملیات نظامی این رژیم در نوار غزه است.

به گزارش ایرنا، نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» که در ماه جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر نگاه انتقادی‌تری نسبت به رژیم اسرائیل پیدا کرده‌اند، در حالی که دیدگاه آنها درباره فلسطینیان، تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس این نظرسنجی، نگاه منفی به این رژیم در میان هر دو حزب اصلی آمریکا، گروه‌های مختلف سنی و بیشتر گروه‌های مذهبی افزایش یافته است.

۴۲ درصد آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۶، دیدگاهی منفی نسبت به مردم ساکن اراضی اشغالی داشتند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹میلادی، ۲۸ درصد بود. همچنین میزان نگاه مثبت به رژیم صهیونیستی از ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد دیدگاه آمریکایی‌ها نسبت به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم، نیز منفی‌تر شده است.

نظرسنجی دیگری که در همین ماه از سوی موسسه آسوشیتدپرس و مرکز «نورک» منتشر شد نیز نشان داد نگرش آمریکایی‌ها نسبت به رژیم اسرائیل رو به وخامت گذاشته است و بخش عمده این تغییر به دلیل انتقاد دموکرات‌ها از عملکرد این رژیم در غزه بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند آمریکا در مناقشه میان رژیم اسرائیل و فلسطینیان «بیش از حد» از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند. این رقم در ژانویه ۲۰۲۴میلادی، ۳۷ درصد و پیش از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳میلادی، ۲۷ درصد بود.

در میان دموکرات‌ها، ۵۸ درصد اعلام کردند واشنگتن بیش از اندازه از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند در حالی که این رقم دو سال پیش ۴۵ درصد بود. در میان جمهوری‌خواهان نیز این شاخص از ۲۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جمهوری‌خواهان جوان نیز رو به کاهش است. این موضوع پرسش‌هایی را درباره تداوم حمایت سنتی این حزب از این رژیم مطرح کرده است.

حمایت جمهوری‌خواهان از رژیم اسرائیل در پی ویرانی گسترده نوار غزه در جریان عملیات نظامی و همچنین اختلاف‌های بنیامین نتانیاهو با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، با فشار بیشتری روبه‌رو شده است.

نتانیاهو سال‌ها تلاش کرده بود کاهش حمایت دموکرات‌ها را با تقویت روابط با جمهوری‌خواهان جبران کند، اما نتایج نظرسنجی‌های اخیر و انتقادهای چهره‌های سرشناس محافظه‌کار نشان می‌دهد حمایت از رژیم اسرائیل در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز، به‌ویژه در میان رای‌دهندگان جوان، در حال کاهش است.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» در ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت)، چهار نفر از هر ۱۰ جمهوری‌خواه دیدگاهی منفی نسبت به رژیم اسرائیل داشتند. این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۴۹ ساله به ۵۷ درصد رسید، در حالی که در میان افراد ۵۰ ساله و بالاتر، ۲۵ درصد بود.

همچنین نتایج نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک، نشان داد از هر ۵ جمهوری‌خواه، یک نفر معتقد است آمریکا بیش از اندازه از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند؛ رقمی که سه برابر سطح ثبت‌شده پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ است.

نظرسنجی «موضوعات مهم» دانشگاه مریلند نیز نشان داد کمتر از نیمی از جمهوری‌خواهان، معادل ۴۶ درصد، اقدامات نظامی رژیم اسرائیل در غزه را در چارچوب دفاع از خود موجه می‌دانند. این میزان در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۳۴ ساله به تنها ۲۲ درصد می‌رسد.

برچسب ها: آمریکایی ها ، رژیم صهیونیستی ، حزب جمهوری خواه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار