نتایج چند نظرسنجی تازه نشان می‌دهد افکار عمومی در آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی منفی‌تر شده و همزمان حمایت از این رژیم، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان جوان، روندی نزولی یافته است؛ تغییری که هم‌زمان با تشدید جنگ غزه و افزایش انتقادها از سیاست‌های نتانیاهو رخ داده است.

جوان آنلاین: براساس نتایج چند نظرسنجی تازه، افکار عمومی در آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی بیش از گذشته منفی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره عملیات نظامی این رژیم در نوار غزه است.

به گزارش ایرنا، نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» که در ماه جاری میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر نگاه انتقادی‌تری نسبت به رژیم اسرائیل پیدا کرده‌اند، در حالی که دیدگاه آنها درباره فلسطینیان، تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس این نظرسنجی، نگاه منفی به این رژیم در میان هر دو حزب اصلی آمریکا، گروه‌های مختلف سنی و بیشتر گروه‌های مذهبی افزایش یافته است.

۴۲ درصد آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۶، دیدگاهی منفی نسبت به مردم ساکن اراضی اشغالی داشتند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹میلادی، ۲۸ درصد بود. همچنین میزان نگاه مثبت به رژیم صهیونیستی از ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد دیدگاه آمریکایی‌ها نسبت به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم، نیز منفی‌تر شده است.

نظرسنجی دیگری که در همین ماه از سوی موسسه آسوشیتدپرس و مرکز «نورک» منتشر شد نیز نشان داد نگرش آمریکایی‌ها نسبت به رژیم اسرائیل رو به وخامت گذاشته است و بخش عمده این تغییر به دلیل انتقاد دموکرات‌ها از عملکرد این رژیم در غزه بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند آمریکا در مناقشه میان رژیم اسرائیل و فلسطینیان «بیش از حد» از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند. این رقم در ژانویه ۲۰۲۴میلادی، ۳۷ درصد و پیش از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳میلادی، ۲۷ درصد بود.

در میان دموکرات‌ها، ۵۸ درصد اعلام کردند واشنگتن بیش از اندازه از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند در حالی که این رقم دو سال پیش ۴۵ درصد بود. در میان جمهوری‌خواهان نیز این شاخص از ۲۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جمهوری‌خواهان جوان نیز رو به کاهش است. این موضوع پرسش‌هایی را درباره تداوم حمایت سنتی این حزب از این رژیم مطرح کرده است.

حمایت جمهوری‌خواهان از رژیم اسرائیل در پی ویرانی گسترده نوار غزه در جریان عملیات نظامی و همچنین اختلاف‌های بنیامین نتانیاهو با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، با فشار بیشتری روبه‌رو شده است.

نتانیاهو سال‌ها تلاش کرده بود کاهش حمایت دموکرات‌ها را با تقویت روابط با جمهوری‌خواهان جبران کند، اما نتایج نظرسنجی‌های اخیر و انتقادهای چهره‌های سرشناس محافظه‌کار نشان می‌دهد حمایت از رژیم اسرائیل در داخل حزب جمهوری‌خواه نیز، به‌ویژه در میان رای‌دهندگان جوان، در حال کاهش است.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» در ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت)، چهار نفر از هر ۱۰ جمهوری‌خواه دیدگاهی منفی نسبت به رژیم اسرائیل داشتند. این رقم در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۴۹ ساله به ۵۷ درصد رسید، در حالی که در میان افراد ۵۰ ساله و بالاتر، ۲۵ درصد بود.

همچنین نتایج نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک، نشان داد از هر ۵ جمهوری‌خواه، یک نفر معتقد است آمریکا بیش از اندازه از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند؛ رقمی که سه برابر سطح ثبت‌شده پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ است.

نظرسنجی «موضوعات مهم» دانشگاه مریلند نیز نشان داد کمتر از نیمی از جمهوری‌خواهان، معادل ۴۶ درصد، اقدامات نظامی رژیم اسرائیل در غزه را در چارچوب دفاع از خود موجه می‌دانند. این میزان در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۳۴ ساله به تنها ۲۲ درصد می‌رسد.