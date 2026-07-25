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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری/ تل‌آویو اوضاع را به سمت انفجار پیش می‌برد

اسرائیل نظامیان رژیم صهیونیستی امروز نیز به مناطق مختلف کرانه باختری حمله ور شدند و چند فلسطینی را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: برخی مناطق کرانه باختری امروز شنبه شاهد موج جدیدی از یورش نظامیان اسرائیلی و حملات شهرک‌نشینان بود که منجر به زخمی شدن دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در «بیت لحم» در نابلس شد.

به گزارش ایرنا، نظامیان اسرائیلی به اردوگاه «عقبه جبر» در جنوب «اریحا» و شهر «قلقیلیه» و روستای «کوبر» در رام الله و روستای «کفرعقب» در شمال قدس یورش بردند.

اشغالگران همچنین به روستاهای «یعبد» ، «الزباده» و «برقین» در استان جنین و روستای «فرعون» در جنوب استان «طولکرم» یورش بردند.

در نابلس نیز نظامیان اشغالگر به روستاهای «تل»، «قریوت» و «بیت فوریک» یورش بردند و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

همزمان هلال احمر فسلطین از زخمی شدن یک جوان فلسطینی به دست اشغالگران در اردوگاه الدهیشه و زخمی شدن یک سالمند به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی در روستای «صره» در نابلس واقع در شمال کرانه باختری خبر داد.

از سوی دیگر تشکیلات خودگردان فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری را محکوم و هشدار داد که تل آویو اوضاع در کرانه باختری را به سمت انفجار پیش می برد.

برچسب ها: نظامیان رژیم صهیونیستی ، کرانه‌باختری ، جنایات جنگی
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