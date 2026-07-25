قیمت جدید نفت در بازارهای جهانی

جوان آنلاین: بهای نفت خام برنت پس از جهش شدید در روزهای گذشته، با اصلاح قیمت همراه شد و در محدوده ۹۶.۷ تا ۹۸.۷ دلار به ازای هر بشکه معامله میشود. بر اساس دادههای بازار، قراردادهای آتی برنت در معاملات روز جمعه با افتی نزدیک به ۴ درصد نسبت به اوج روز قبل، به حوالی ۹۶.۷۸ دلار رسیدند.
به گزارش مهر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، اختلال در مسیرهای حملونقل نفت و نگرانی از کاهش عرضه، طی روزهای اخیر قیمت برنت را حتی تا بالای ۱۰۰ دلار نیز رسانده بود. با این حال، کاهش نگرانیها نسبت به تشدید بحران و شناسایی سود توسط معاملهگران، موجب عقبنشینی قیمتها در پایان هفته شد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریسکهای مربوط به عرضه نفت در منطقه خاورمیانه پابرجا باشد، نوسانات بازار نفت ادامه خواهد داشت و قیمت برنت ممکن است دوباره به سطوح بالاتر بازگردد.