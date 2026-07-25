جوان آنلاین: اتحادیه اروپا در اقدامی تأمل برانگیز که مغایر با سیاست های جریان آزاد اطلاعات است با درخواست آمریکا مبنی بر به تعویق انداختن انتشار تصاویر ماهواره‌ای کوپرنیکوس در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز به مدت ۲۴ ساعت موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای کوپرنیکوس منطقه خلیج فارس از جمله خلیج عمان و خطوط کشتیرانی منتهی به تنگه هرمز را پوشش می‌دهد.

این درخواست آمریکا با هدف سانسور تصاویر ویرانی های برجای مانده ناشی از حملات موشکی و پهپادی ایران در منطقه صورت می گیرد.

این تصمیم همزمان با تشدید محدودیت‌های مشابه توسط شرکت‌های خصوصی فضایی و ناوبری در انتشار تصاویر منطقه در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی مرتبط با ایران و تنگه هرمز گرفته شده است.