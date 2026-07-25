کد خبر: 1370646
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
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اتحادیه اروپا گوگل را یک میلیارد دلار جریمه کرد

اروپا گوگل کمیسیون اروپا درست یک روز قبل از اعلام تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ، گوگل را به دلیل دستکاری نتایج جستجو برای آسیب رساندن به رقبا و جلوگیری از هدایت مشتریان به معاملات ارزان‌تر خارج از فروشگاه خود توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌ها، معادل حدود یک میلیارد دلار جریمه کرد.

جوان آنلاین: کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گوگل را به دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا، ۸۹۰ میلیون یورو (یک میلیارد دلار) جریمه کرد و دریافت که واحد جستجوی آلفابت به سرویس‌های خود امتیاز ویژه می‌دهد و مانع از هدایت کاربران به سمت گزینه‌های ارزان‌تر توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌ها می‌شود.

این کمیسیون دو جریمه جداگانه شامل ۴۶۰ میلیون یورو برای ترجیح شخصی گوگل در نتایج جستجو و ۴۳۰ میلیون یورو برای محدود کردن نحوه هدایت کاربران به پیشنهادات خارج از فروشگاه برنامه گوگل پلی توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌ها صادر کرد. طبق قانون بازارهای دیجیتال، دروازه‌بانان فناوری نباید در رتبه‌بندی، خدمات خود را نسبت به خدمات شخص ثالث مطلوب‌تر بدانند و توسعه‌دهندگان برنامه‌ها باید بتوانند کانال‌های خرید جایگزین را به صورت رایگان به کاربران اطلاع دهند.

تنظیم‌کنندگان مقررات اتحادیه اروپا دریافتند که گوگل خدمات خود - از جمله خرید، هتل، حمل و نقل و نتایج ورزشی - را بالاتر از پیشنهادات رقیب قرار می‌دهد، آنها را در بالای صفحه قرار می‌دهد و به آنها تصاویر غنی‌تر و ابزارهای فیلترینگ ارائه می‌دهد که خدمات شخص ثالث از آنها برخوردار نیستند. در بخش اپ استور، کمیسیون اروپا پی برد که هزینه‌هایی که گوگل برای فعالیت‌های مرتبط با هدایت دریافت می‌کرد و طول دوره‌های دریافت هزینه، فراتر از حد مجاز قانون بازارهای دیجیتال بود.

گوگل باید ظرف ۶۰ روز خود را با این قانون تطبیق دهد، پس از آن کمیسیون می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف پنج درصد از گردش مالی سالانه جهانی این شرکت اعمال کند. نهادهای نظارتی اذعان کردند که گوگل آزمایش رویکردهای جدید در مورد نحوه نمایش خدمات خود در جستجو را آغاز کرده و اصلاحاتی را در شرایط هدایت فروشگاه برنامه خود اعمال کرده است؛ گام‌هایی که کمیسیون آن را به عنوان حرکتی معنادار در مسیر انجام تعهدات خود توصیف کرد.

کنت واکر، رئیس امور جهانی گوگل در آلفابت، از این تصمیمات انتقاد کرد. واکر در بیانیه‌ای گفت: «این اجرای قانون بازارهای دیجیتال، همچنان محصولات روزمره را مختل می‌کند. برای رعایت آن، ما باید ویژگی‌های جستجوی بلادرنگ مورد علاقه اروپایی‌ها - مانند قیمت‌گذاری فوری و دسترسی مستقیم برای هتل‌ها، پروازها و رستوران‌ها - را حذف کنیم و حفاظت‌های ایمنی را در گوگل پلی از بین ببریم.» گوگل اعلام کرد که در حال بررسی تصمیمات و ارزیابی درخواست تجدیدنظر است.

ترزا ریبرا، رئیس بخش ضد انحصار اتحادیه اروپا، از جریمه‌ها دفاع کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «بهترین محصولات باید به این دلیل موفق شوند که بهتر هستند، نه به این دلیل که متعلق به شرکتی هستند که موتور جستجو را اداره می‌کند.» هنا ویرکونن، رئیس بخش فناوری اتحادیه اروپا هم گفت که این تصمیمات با هدف تضمین «یک زمین بازی منصفانه و برابر» اتخاذ شده‌اند.

طبق گزارش رویترز، در حالی که جریمه‌های روز پنجشنبه اولین جریمه‌های صادر شده علیه گوگل تحت قانون بازارهای دیجیتال است، این پنجمین و ششمین باری است که این شرکت به دلیل رفتار ضد رقابتی در اروپا، جریمه شده است. گوگل در آخرین درخواست تجدیدنظر خود علیه جریمه ضد انحصار ۴.۱ میلیارد یورویی جداگانه اتحادیه اروپا مربوط به اندروید، شکست خورد و دیوان دادگستری اروپا این چالش را اوایل ماه جاری رد کرد. یک دادگاه سوئدی به گوگل دستور داد که تقریبا ۱.۷ میلیارد یورو خسارت به واحد مقایسه قیمت کلارنا، پرایس رانر، به دلیل رفتار مشابه ترجیح جستجوی خود، بپردازد.

طبق گزارش شبکه سی ان بی سی، سهام آلفابت (شرکت مادر گوگل) در معاملات پیش از بازار روز پنجشنبه تقریبا چهار درصد کاهش یافت. تحلیلگران این کاهش را عمدتا به واکنش سرمایه‌گذاران به ارقام هزینه‌های هوش مصنوعی که این شرکت در گزارش درآمد چهارشنبه خود فاش کرد، نسبت دادند.

برچسب ها: گوگل ، اروپا ، اتحادیه اروپا
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