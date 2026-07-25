کد خبر: 1370645
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

بلینکن: ترامپ هیچ راه فراری برای جنگ از ایران ندارد

بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا گفت که ارتش این کشور در حال شکست راهبردی مقابل ایران است.

جوان آنلاین: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهٔ سابق آمریکا می‌گوید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در جنگِ تجاوزکارانه و بدون دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در کنجی که ساختهٔ دست خودش است به دام افتاده و سراسیمه به دنبال راه خروجی است که نمی‌تواند آن را پیدا کند.

بلینکن روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با اندی بشیر، فرماندار دموکرات ایالت کنتاکی گفت: «ترامپ می‌خواهد از کنجی که خود را در آن قرار داده خارج شود. او به دنبال راه فرار بوده، اما نتوانسته آن را بیابد.»

وی افزود: «ترامپ نمی‌تواند این واقعیت را بپذیرد که خودش واقعیت تماماً جدیدی را خلق کرده که پیش از این جنگ وجود نداشت؛ و آن واقعیت، تنگهٔ هرمز است.»

بلینکن این جنگ را از نظر استراتژیک برای ایالات متحده شکست‌خورده توصیف کرد و گفت: «علاوه بر اشتباهات سیاست خارجی دولت ترامپ، ارتش آمریکا از نظر استراتژیک در حال باختن جنگ است و اکنون ما در شرایطی قرار داریم که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور در کنجی گیر افتاده که نمی‌تواند از آن خارج شود. برخی آن را تلهٔ تصاعد بحران نامیده‌اند.»

بلینکن بحران فعلی خلیج فارس را مستقیماً ناشی از تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای ایران (برجام) دانست. او با «فاجعه‌بار» خواندن این خروج، خاطرنشان کرد که دولت‌های قبلی آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، با احتیاط از اقداماتی که می‌توانست ایران را به بستن این آبراه حیاتی سوق دهد، اجتناب می‌کردند.

وی مدعی شد که دولت‌های قبلی آمریکا در مواجهه با ایران «محتاطانه» عمل می‌کردند و افزود: «ما می‌دانستیم یکی از کارهایی که آن‌ها می‌توانند انجام دهند، بستن تنگهٔ هرمز است و بازگشایی مجدد آن برای ما، بدون نوعی حملهٔ زمینی به ایران — کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت — بسیار دشوار خواهد بود.»

بلینکن استدلال کرد که ترامپ نتوانست دربارهٔ اهداف یا مخاطرات پیش‌روی نیروهای آمریکایی مستقر در سراسر منطقه به‌درستی فکر و تدبیر کند.

بلینکن گفت: «ما نیروهایی در منطقه داریم، چه در عربستان سعودی، چه در امارات، چه در قطر و چه در عراق که به خطر می‌افتادند. و ما چه دیدیم؟ آن‌ها تنگه را بستند و نیروهای ما را کشتند. بنابراین ابعاد این تصمیم سنجیده نشده بود و علاوه بر آن، خروج از این وضعیت در حال حاضر بسیار بسیار چالش‌برانگیز است.»

او دو محدودیت عمدهٔ پیش‌روی دولت ترامپ در حال حاضر را این‌گونه برشمرد: جهش قیمت انرژی که به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند، و کمبود مهمات نظامی.

بلینکن بار دیگر به خروج از برجام به عنوان ریشهٔ فاجعهٔ فعلی بازگشت و گفت: «ترامپ در آن زمان گفت که این توافق را دوست ندارد. آن را پاره کرد و هیچ چیزی را جایگزین آن نساخت.»

او گفت دولت بایدن «این آشفتگی را از پرزیدنت ترامپ به ارث برد و در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری خودِ ترامپ، گریبانگیرش شد.» این تصمیم، ایالات متحده را منزوی ساخت: «این یک تصمیم وحشتناک بود، همان‌طور که اثبات آن در مخالفت بخش عمده‌ای از کشور با آن و تنها ماندن ما مشهود است. ما بدون متحدان و شرکا هستیم.»

او همچنین از فقدان مذاکره‌کنندگان باتجربه انتقاد کرد. بلینکن با تمسخر تیم فعلی متشکل از استیو ویتکاف، جرد کوشنر و جی‌دی ونس گفت: «به نظر می‌رسد ما فاقد مذاکره‌کنندگان باتجربه نیز هستیم... تیمی که اعزام شده شامل یک داماد، یک سازندهٔ املاک و یک معاون رئیس‌جمهور است که هیچ سابقهٔ واقعی در این نوع کارها ندارند.»

او استدلال کرد آنچه مورد نیاز بود، «کارشناسان واقعی بودند که ایران را بشناسند، مسائل هسته‌ای را بدانند و از تمام جزییاتی که برای دست‌یابی به یک توافق نیاز داشتیم آگاه باشند. و من فکر می‌کنم این فقدان تخصص، یک نقص حیاتی است.»

برچسب ها: بلینکن ، جنگ ایران و آمریکا ، ترامپ
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