جوان آنلاین: وضعیت دو بازیکن خارجی پرسپولیس همچنان یکی از پروندههای باز این باشگاه در نقلوانتقالات تابستانی است. دنیل گرا و تیوی بیفوما که در برنامههای کادرفنی جدید سرخپوشان جایی ندارند، هنوز برای پایان همکاری با پرسپولیس به توافق نهایی نرسیدهاند.
عملکرد این دو بازیکن در فصل گذشته نتوانست انتظارات را برآورده کند و همین مسئله باعث شد کادرفنی پرسپولیس تصمیم به کنار گذاشتن آنها از برنامههای فصل آینده بگیرد. با این حال، اختلاف نظر بر سر شرایط فسخ قرارداد و مسائل مالی، مانع از نهایی شدن جدایی آنها شده است.
در شرایطی که پرسپولیس فعالیتهای نقلوانتقالاتی خود را برای تقویت ترکیب ادامه میدهد، گرا و بیفوما همچنان در تمرینات و برنامههای تیم حضور دارند تا تکلیف نهاییشان مشخص شود.
مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند مذاکرات با این دو بازیکن را ادامه دهند تا در نهایت توافق لازم برای فسخ قرارداد حاصل شود.
از این رو این احتمال وجود دارد که در جریان اردوی ترکیه، تفاهمنامه جدایی آنها به امضا برسد.
کادرفنی پرسپولیس فعلا در نظر دارد در ادامه بازار نقلوانتقالات تنها یک بازیکن خارجی را در پست مهاجم نفوذی جذب کند، اما پیش از هر اقدامی برای اضافه کردن گزینه جدید، باید پرونده بازیکنان خارجی فعلی خود را ببندد.