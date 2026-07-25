کد خبر: 1370640
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

مقاومت عراق: اگر محاصره یمن لغو نشود، تنگه باب المندب بسته خواهد شد

مقاومت عراق دبیرکل گردان‌های سید الشهدای عراق در هشدار به جامعه جهانی تاکید کرد که ثبات کشتیرانی در تنگه باب المندب در گروی لغو محاصره اعمال شده بر یمن است.

جوان آنلاین: ابو آلاء الولائی، دبیرکل گردان‌های سید الشهدای عراق در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» تاکید کرد: «فلسفه بازدارندگی و ارعاب تنها به سلاح‌های هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه ملت‌های مقاومت از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار هستند که تأثیر بی‌نظیری بر شریان‌های اصلی تجارت جهانی دارد.»

الولائی در ادامه اعلام کرد، اکنون که همه راه‌های زندگی به روی یمنی‌ها بسته شده، پس حق آنها است که تنگه باب المندب را ببندند، تا دنیا بشنود که آنها در سکوت نخواهند مُرد.

دبیرکل گردان‌های سید الشهداء که یکی از گروه‌های مسلح برجسته در مقاومت اسلامی در عراق محسوب می‌شود، در ادامه خطاب به جامعه بین‌الملل گفت: «دروازه‌های محاصره یمن را باز کنید تا تنگه شما برای شما باز شود. اگر فشار بر یمن را تشدید کنید، تنگه نیز برای شما تنگ‌تر خواهد شد.»

تنگه باب المندب در جنوب شبه جزیره عربستان واقع شده و دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان محسوب می‌شود. تقریباً ۱۲٪ از تجارت جهانی از جمله یک‌چهارم ترافیک کانتینری جهان برای حمل کالا، از این تنگه عبور می‌کند.

پیش از این، جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که در پاسخ به محاصره غیرقانونی یمن توسط عربستان و حمله اخیر این کشور به فرودگاه بین‌المللی صنعاء و در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره»، تنگه باب المندب را به روی کشتی‌های مرتبط با عربستان بسته‌ است.

برچسب ها: مقاومت عراق ، باب المندب ، یمن
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