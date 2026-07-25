جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، شامگاه جمعه در مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید، با گذاشتن کلاه «Trump ۲۰۲۸» بر سر، به شوخی اعلام کرد که قصد دارد برای «دوره چهارم» ریاستجمهوری نامزد شود.
ترامپ در سخنرانی حدود یکساعته خود که با طنز، انتقاد از رسانهها و حمله به رقبای سیاسی همراه بود، این اظهارنظر را مطرح کرد و باعث خنده حاضران شد.
این در حالی است که بر اساس متمم بیستودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمیتواند بیش از دو بار به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود. از این رو، ترامپ پس از دو دوره ریاستجمهوری خود، از سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹، امکان نامزدی دوباره در انتخابات ریاستجمهوری را ندارد.
ترامپ پیش از این نیز بارها در سخنرانیها و مصاحبههای خود بهصورت طنز درباره حضور در «دوره سوم» یا ادامه حضور در قدرت سخن گفته بود، اما همزمان تأکید کرده بود که قانون اساسی آمریکا در این زمینه صریح است و اجازه نامزدی دوباره را به او نمیدهد.
رئیس دولت تروریستی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، خبرنگاران، دموکراتها و شماری از چهرههای سیاسی را نیز هدف شوخیها و کنایههای خود قرار داد. مراسم امسال انجمن خبرنگاران کاخ سفید نیز به دلیل برخی مسائل امنیتی با تأخیر برگزار شد.
بسیاری از حاضران، این اقدام ترامپ را در چارچوب سبک همیشگی او در استفاده از طنز سیاسی ارزیابی کردند، اما برخی منتقدان آن را نشانهای از تمایل او به ادامه حضور در قدرت دانستند.
با این حال، تاکنون هیچ اقدام یا نشانه رسمی برای تغییر قانون اساسی آمریکا بهمنظور فراهم شدن امکان نامزدی دوباره ترامپ مطرح نشده و گزارشها حاکی از آن است که تیم او بیشتر بر حمایت از چهرههایی مانند جیدی ونس و مارکو روبیو برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ تمرکز دارد.