تجلیل سردار غیاثی از ۸ سال مجاهدت در سنگر امنیت خراسان رضوی

متن پیام سردار غیاثی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرافراز محمد کاظم تقوی

خدمت صادقانه، مجاهدت خاموش و تلاش‌های شبانه‌روزی جنابعالی در بیش از ۴دهه بویژه مسئولیت فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، برگ زرینی در دفتر امنیت و آرامش خراسان رضوی رقم زده است.

بی‌تردید بخش مهمی از اقتدار، انسجام و آرامش امروز این خطه مقدس، مرهون تدبیر، اخلاص، روحیه جهادی و حضور مؤثر شما در میدان خدمت است؛ مجاهدتی که در حافظه مردم و خادمان امنیت این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب، به نمایندگی از مجموعه سپاه امام رضا علیه‌السلام، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از تلاش‌های ارزشمند و خالصانه جنابعالی ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیق، عزت و سلامتی شما را در ادامه مسیر نورانی خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی

فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام