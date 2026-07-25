تجلیل سردار غیاثی از ۸ سال مجاهدت در سنگر امنیت خراسان رضوی

متن پیام سردار غیاثی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سردار سرافراز محمد کاظم تقوی
خدمت صادقانه، مجاهدت خاموش و تلاشهای شبانهروزی جنابعالی در بیش از ۴دهه بویژه مسئولیت فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، برگ زرینی در دفتر امنیت و آرامش خراسان رضوی رقم زده است.
بیتردید بخش مهمی از اقتدار، انسجام و آرامش امروز این خطه مقدس، مرهون تدبیر، اخلاص، روحیه جهادی و حضور مؤثر شما در میدان خدمت است؛ مجاهدتی که در حافظه مردم و خادمان امنیت این سرزمین ماندگار خواهد ماند.
اینجانب، به نمایندگی از مجموعه سپاه امام رضا علیهالسلام، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از تلاشهای ارزشمند و خالصانه جنابعالی ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیق، عزت و سلامتی شما را در ادامه مسیر نورانی خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی
فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام