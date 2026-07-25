تأکید پادشاه اردن و سلطان عمان بر ضرورت کاهش تنش در منطقه

جوان آنلاین: دیوان پادشاهی اردن با صدور بیانیهای اعلام کرد عبدالله دوم، پادشاه اردن و هیثم بن طارق، سلطان عمان به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند و دو طرف در جریان این تماس آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، پادشاهان اردن و عمان همچنین بر ضرورت کاهش تنش در منطقه و دستیابی به آرامش و آتشبس فراگیر برای بازگرداندن ثبات تأکید کردند.
عبدالله دوم در جریان این تماس تلفنی تأکید کرد که اردن همچنان تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت، سلامت شهروندان و خاک خود انجام میدهد.