خشم رئیس جمهور آرژانتین از کمپین برای حذف این تیم از جام جهانی

جوان آنلاین: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، پس از آنکه طوماری با درخواست محرومیت تیم ملی آرژانتین از حضور در رقابت‌های جام جهانی بیش از ۲۳ میلیون امضا جمع‌آوری کرد، با عصبانیت به این موضوع واکنش نشان داد.

در مراحل پایانی جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از موضوعات جنجالی، افزایش نارضایتی هواداران چندین تیم ملی از عملکرد آرژانتین بود. منتقدان این تیم را به استفاده از رفتارهای غیراخلاقی و غیرورزشی متهم کردند و همچنین برخی تصمیمات داوری را به سود آرژانتین دانستند؛ موضوعی که باعث شکل‌گیری و گسترش نظریه‌های مختلف درباره وجود تبانی شد.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پس از پیروزی آرژانتین مقابل مصر در مرحله یک هشتم نهایی، هرگونه دستکاری یا تبانی در مسابقات را تکذیب کرد، اما این اقدام نتوانست موج انتقادات علیه آلبی‌سلسته را متوقف کند. علاوه بر این، رفتار برخی بازیکنان آرژانتین، به‌ویژه لئاندرو پاردس، پس از شکست در فینال برابر اسپانیا، از سوی منتقدان غیرورزشی توصیف شد و بر شدت حواشی افزود.

در چنین فضایی، طوماری در فضای مجازی منتشر شد که خواستار محرومیت آرژانتین از حضور در دوره‌های آینده جام جهانی بود. این طومار بیش از ۲۳ میلیون امضا به دست آورد و همین موضوع باعث شد خاویر میلی به سبک همیشگی خود به آن واکنش نشان دهد.

در متن این طومار آمده بود: کاملا مشخص است که فیفا و داوران به نفع لیونل مسی و آرژانتین جانبداری می‌کنند. وقتی از قبل قهرمان مشخص شده، چرا سایر تیم‌های جهان باید رقابت کنند؟ آرژانتین را از جام جهانی محروم کنید تا همه از فرصت برابر برخوردار شوند.

میلی در واکنش، در حساب اینستاگرام خود منتقدان آرژانتین را «حسود» خواند و نوشت: مشکل آرژانتین این است که ما خاص هستیم؛ هرگز بی‌تفاوت از کنارمان عبور نمی‌کنند. مردم به ما حسادت می‌کنند و تقریبا در هر کاری بهترین هستیم. ببخشید اما لازم بود یکی این را بگوید.

او در پست دیگری نیز با انتشار تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و در آن پیراهن تیم ملی آرژانتین را زیر کت خود بر تن داشت، نوشت:«زنده باد آرژانتین. دشمن داری؟ یعنی روزی از چیزی دفاع کرده‌ای. ما از آرژانتین دفاع می‌کنیم.»

در مقابل، گروهی از هواداران آرژانتین نیز طومار دیگری راه‌اندازی کردند و خواستار تکرار دیدار فینال جام جهانی شدند. آنان مدعی بودند که داور مسابقه به سود تیم ملی اسپانیا قضاوت کرده است.

تنظیم‌کننده این طومار، خیسلا سانچس، ادعا کرد تصمیم‌های اسلاوکو وینچیچ، داور اسلوونیایی مسابقه، و تیم داوری بر نتیجه فینال تأثیر مستقیم گذاشته است.

در متن این طومار خطاب به فیفا آمده است: این موضوع فقط به عدالت برای آرژانتین مربوط نمی‌شود، بلکه به آینده فوتبال جهان ارتباط دارد.»

این کمپین تاکنون حدود ۱۰۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده است.

از سوی دیگر، کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، پس از شکست آلبی‌سلسته در فینال جام جهانی، با انتشار بیانیه‌ای طولانی برتری تیم ملی اسپانیا را پذیرفت و گفت: نتوانستیم بر اسپانیا غلبه کنیم. موفق به شکست دادن آن‌ها نشدیم. آن‌ها تیم برتر میدان بودند، شایسته پیروزی بودند و باید این واقعیت را بپذیریم.

او در ادامه افزود: ورزش به ما می‌آموزد همان‌طور که پیروزی‌ها را جشن می‌گیریم، شکست‌ها را نیز با روحیه‌ای ورزشی بپذیریم. بله، فینال را باختیم اما این تیم بار دیگر شادی بزرگی به مردم آرژانتین هدیه داد و نشان داد چرا برای کشورمان تا این اندازه ارزشمند است.