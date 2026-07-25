کد خبر: 1370632
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
البرز » سياسي
عضو شورای اسلامی شهر کرج :

تقاطع شیخ‌آباد که از شریان‌های حیاتی ورودی شهر محسوب می‌شود

کرج علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و فاطمه منعمی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر کرج، در اقدامی نظارتی،از روند اجرایی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح خوارزمی و شیخ‌آباد بازدید و وضعیت پیشرفت عملیاتی این دو پروژه کلیدی مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا رحیمی در حاشیه این بازدید با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت مطلوب پروژه‌ها، بر چالش‌های موجود تأکید و اظهار داشت: متأسفانه روند اجرایی تقاطع غیرهمسطح خوارزمی به دلیل معارضات گسترده دستگاه‌های خدمات‌رسان و عدم رفع موانع تأسیساتی، با توقف مواجه شده است و مدیریت شهری موظف است با اتخاذ تدابیر مقتضی و رایزنی‌های فوری میان‌سازمانی، این بن‌بست‌ها را مرتفع نموده تا جریان کار اجرایی مجدداً به مسیر اصلی خود بازگردد.

رئیس کمیسیون عمران در خصوص وضعیت تقاطع شیخ‌آباد که از شریان‌های حیاتی ورودی شهر محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد:علیرغم تکمیل مرحله شمع‌گذاری، تلاقی این پروژه با خطوط راه‌آهن، روند پیشرفت را با چالش مواجه کرده است و در حال حاضر عملیات جابه‌جایی خطوط در جریان می باشیم، اما مدیریت شهری باید با اختصاص اهتمام ویژه، فرآیند تلاقی با راه‌آهن را تسریع نماید تا تردد شهروندان در مناطق شیخ‌آباد و نوروزآباد بهبود یابد.

 رحیمی محمودآبادی با اشاره به ضرورت شفافیت در پروژه‌های عمرانی، انتقاد جدی خود را نسبت به عدم رعایت استانداردهای اطلاع‌رسانی مطرح کرد و افزود:یکی از نواقص ساختاری در مدیریت این پروژه‌ها، عدم نصب تابلوهای روزشمار است و با وجود تذکرات مکرر، این موضوع همچنان بازمانده است و نصب تابلو روزشمار صرفاً یک اقدام نمایشی نیست، بلکه ابزاری برای نظارت بر زمان‌بندی و حق مشروع شهروندان جهت مطالبه‌گری و رصد شفاف روند پیشرفت پروژه است.

وی بیان کرد: شورا با رویکردی نظارتی و مستمر، بر تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید دارد تا با کاهش بار ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، رفاه ملموس برای شهروندان کرج فراهم گردد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، شورای شهر کرج
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