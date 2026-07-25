خرید ۷۰ میلیون یورویی الهلال

جوان آنلاین: باشگاه الهلال به‌ طور رسمی اعلام کرد که کریسنسو سامرویل، بازیکن هلندی که در وستهام بازی می‌کرد را با قراردادی چهار ساله جذب کرد.

باشگاه الهلال این قرارداد جدید را از طریق حساب رسمی خود در پلتفرم «X» اعلام کرد و نوشت: "همه راه‌ها به الهلال منتهی می‌شوند.»

این پست همراه با یک ویدئوی تبلیغاتی از سامرویل بود که پیراهن آبی الهلال را پوشیده بود. در این ویدئو آمده بود: در فوتبال، لحظه‌ها منتظر نمی‌مانند، بلکه نوشته می‌شوند و آماده‌اند تا گرفته شوند. داستان جدیدی امروز آغاز می‌شود. آبی جدید… به الهلال خوش آمدید.

مراسم امضای قرارداد با سامرویل در محل اردوگاه فعلی تیم در اتریش و در حضور امیر نواف بن سعد، رئیس هیأت مدیره باشگاه الهلال، برگزار شد.

باشگاه الهلال اعلام کرد که امیر الولید بن طلال تمام هزینه‌های این قرارداد را تقبل کرده است. این حمایت سخاوتمندانه و مشارکت‌های او در حمایت از مسیر باشگاه و تثبیت جایگاه آن، رهبری باشگاه را در تمام سطوح تقویت کرده است.

سمرویل، ۲۴ ساله، اولین خرید خارجی الهلال در دوره نقل و انتقالات تابستانی جاری است. او ششمین بازیکنی است که به تیم می‌پیوندد. قبل از او، محمد العویس، صبری دهل، عبدالله العنزی، محمد الصرنوخ و نواف الحبشی با الهلال قرارداد امضا کرده‌اند.

طبق اعلام روزنامه الریاضیه کریسنسو سامرویل، وینگر تیم وست هام انگلیس تحت معاینات پزشکی قرار گرفت زیرا موافقت اولیه خود را با پیشنهاد الهلال اعلام کرده بود.

طبق اعلام این روزنامه عربستانی مدیریت باشگاه الهلال با همتای خود در وستهام یونایتد انگلیس برای خرید باقی‌مانده قرارداد سامرویل، وینگر تیم ملی هلند به توافق رسیده است. ارزش این انتقال حدود ۵۵ میلیون پوند استرلینگ به علاوه ۵ میلیون پوند پاداش برآورد شده است که مجموع آن به ۷۰ میلیون یورو می‌رسد.

سامرویل کار خود را از آکادمی فاینورد هلند آغاز کرد. او در سال ۲۰۲۰ به لیدز پیوست و به تدریج جای خود را در تیم اصلی پیدا کرد. سپس در اوت ۲۰۲۴ با قراردادی پنج ساله (با گزینه تمدید یک فصل اضافی) به وستهام پیوست.

سامرویل در فصل گذشته، ۳۴ بازی برای وستهام در مسابقات مختلف انجام داد و ۷ گل به ثمر رساند. تیم او در پایان فصل به لیگ دسته اول انگلیس (چمپیونشیپ) سقوط کرد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۲۶، در چهار بازی برای تیم ملی هلند، ۲ گل زد و ۲ پاس گل داد.