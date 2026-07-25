صنعا در واکنش به حمله عربستان: «تشدید در برابر تشدید» عنوان مرحله آینده خواهد بود

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در واکنش به حمله هوایی عربستان سعودی به استان الحدیده تاکید کرد که صنعا، معادله «تشدید در برابر تشدید» مرحله بعدی را پس از اقدام جنایتکارانه نظام سعودی در هدف قرار دادن استان الحدیده تعریف خواهد کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه ای کوتاه افزود: نظام سعودی به جای اجابت درخواست مُحِق و عادلانه برای لغو محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که برایش گران تمام خواهد شد.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود، نظام عربستان را مسئول هرگونه پیامدهای ناشی از این اقدام جنایتکارانه دانست.

بر اساس گزارش شبکه المسیره یمن، عربستان سعودی جمعه شب در سلسله حملاتی، تاسیسات مخابراتی در استان الحدیده را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن یکی از کارکنان آن شد.

جنگنده های عربستان سعودی همچنین جزیره کمران در استان الحدیده را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک زن زخمی شد.

در همین حال، یک منبع در وزارت دفاع یمن گزارش داد که پدافند هوایی این کشور، چندین جنگنده سعودی را مجبور به ترک حریم هوایی یمن کرد.