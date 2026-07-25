کد خبر: 1370628
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی: آتش‌بس بهتر از جنگ طولانی برای پیروزی است

زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که آتش‌بس احتمالی در کشورش بهتر از جنگ طولانی ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر برای رسیدن به پیروزی خواهد بود.

جوان آنلاین: ‌ ولودیمیر زلنسکی روز جمعه در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار آمریکایی که در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اوکراین به دنبال پایان دادن به جنگ با روسیه است و افزود: پیش از این، بسیاری معتقد بودند که اوکراین نمی‌خواهد به جنگ پایان دهد.

زلنسکی گفت که اوکراین هدف خود برای دستیابی به پیروزی را رها نکرده است، بلکه بر جان انسان‌ها تمرکز دارد.

رئیس جمهوری اوکراین با بیان اینکه اعتماد ترامپ به او «مهم» و «کلیدی» بوده است، گفت: بنابراین اگر فردا بتوانیم جنگ را متوقف کنیم تا آتش‌بس برقرار شود، بهتر از این است که ۱۰ تا ۲۰ سال برای پیروزی بجنگیم و مردم خود را از دست بدهیم.

زلنسکی دیدار رو در رو با ترامپ در واتیکان در آوریل ۲۰۲۵ را به عنوان «اولین لحظه تغییر در روابط» توصیف کرد.

وی توضیح داد: هیچ فرد دیگری در این دیدار حضور نداشت و من بسیار خوشحالم زیرا زندگی تعداد زیادی از افراد به چنین روابط و گفتگویی بستگی دارد.

رئیس جمهور اوکراین همچنین بر آمادگی خود برای امضای توافق صلح با روسیه تاکید کرد و گفت که همیشه به ترامپ گفته است که آماده است برای امضای چنین توافقی به آمیرکا سفر کند.

او همچنین درباره پهپادها صحبت کرد و گفت اوکراین امیدوار است «بزرگترین معامله پهپادی به ویژه با آمریکا» را نهایی کند و واشنگتن در این زمینه از اوکراین تجربه کسب کرده است.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، اوکراین دوم
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