کد خبر: 1370626
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
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تشکیلات خودگردان فلسطین: کابینه نتانیاهو، مسئول کامل تشدید تنش‌ها در کرانه باختری است

تشکیلات خودگردان فلسطین ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، کابینه افراطی رژیم اسرائیل را مسئول کامل جنایات روزانه‌ای دانست که باندهای شهرک‌نشینان صهیونیست علیه مردم بی‌دفاع فلسطین مرتکب می‌شوند.

جوان آنلاین: ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی منجر به شهادت ۸۷ شهروند فلسطینی از جمله ۲۱ نفر با گلوله‌های شهرک‌نشینان صهیونیست شده است، تشدید اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل و شهرک‌نشینان صهیونیست و تداوم جنایات آن‌ها در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

این بیانیه به طور خاص به اتفاقات روستای تل، حمله به روستاها و یورش به بیمارستان تخصصی نابلس اشاره کرد و کابینه نتانیاهو را مسئول کامل این نقض‌ها دانست.

در این بیانیه هشدار داده شد که ادامه تشدید تنش‌ها، از طریق گسترش شهرک‌سازی و سخت‌تر کردن تدابیر نظامی، کرانه باختری را به سوی تنش و انفجار بیشتر سوق می دهد و وضعیت را با خطر وخامت روبرو می‌کند.

ریاست تشکیلات خودگردان تاکید کرد که کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل، پوشش سیاسی و حمایت مالی لازم را برای شهرک‌نشینان صهیونیست فراهم می‌کند تا ضمن تشدید حملات خود، طرح‌های آواره‌سازی اجباری در کرانه باختری را به اجرا بگذارند.

این نهاد فلسطینی همچنین از دولت آمریکا و جامعه جهانی خواست تا برای توقف فوری تشدید تنش‌های رژیم صهیونیستی، تامین حمایت از مردم فلسطین و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر اسرائیل در قبال نقض‌هایش، بصورت فوری مداخله کنند.

در پایان بیانیه هشدار داده شد که ادامه جنایات رژیم اسرائیل و وخامت مستمر اوضاع، منطقه را به سمت پیامدهای خطرناکی سوق می‌دهد که عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.

رسانه های فلسطین صبح روز جمعه گزارش دادند که مبارزان مقاومت فلسطین به گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین «حفات جلعاد» که به شهرک فلسطینی «تل» در جنوب غربی نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی حمله کرده بودند، آتش گشودند.

در این عملیات، چهار فلسطینی به دلیل آتش نظامیان رژیم اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع گزارش داده بود که یک فلسطینی با ربودن سلاح از دست یک نگهبان شهرک صهیونیست‌نشین حفات جلعاد، به سوی صهیونیست‌های ساکن در این شهرک تیراندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا» وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، پس از این عملیات، تعداد زیادی از خودروهای نظامی رژیم اسرائیل از ایست بازرسی نظامی حواره به شهر نابلس یورش و با حرکت به سمت بیمارستان تخصصی نابلس، آن را محاصره کردند.

برچسب ها: فلسطین ، نتانیاهو ، اسرائیل
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