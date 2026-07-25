رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که شرکت های هواپیمایی اتریش و ایتالیا پروازهای برنامه‌ریزی شده به سرزمین های اشغالی برای روز شنبه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو کردند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این ۲ شرکت هواپیمایی به دلیل افزایش تنش‌های منطقه‌ای خدمات خود را به حالت تعلیق درآورده اند. تنش‌های منطقه‌ای همچنان سفرهای هوایی به سرزمین های اشغالی را تحت تاثیر قرار می دهند.

این رسانه اسرائیلی به مدت زمان تعلیق پروازهای شرکت های اتریشی و ایتالیایی اشاره ای نکرد.

از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، شرکت های هواپیمایی مختلف بارها خدمات خود به سرزمین های اشغالی را به حالت تعلیق درآورده اند.

آخرین لغو پروازها در میان تشدید تنش‌های بین آمریکا و ایران و نگرانی از یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر رخ داده است.

به گزارش ایرنا،‌ ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده‌ است.

با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.