پایگاه هوایی خمیس مشیط عربستان هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: پایگاه خبری مساءپرس یمن در خبری فوری اعلام کرد که در پی حملات نیروهای مسلح یمن، پایگاه هوایی خمیس مشیط در جنوب غربی عربستان سعودی هدف قرار گرفت و انفجارهایی در این پایگاه به وقوع پیوست.

رسانه های یمن همچنین به نقل از دفاع مدنی عربستان سعودی افزودند که سامانه های هشدار اولیه در استان ینبع بار دیگر فعال شده است.

کانال تلگرامی نایا نیز گزارش داد که پس از حمله نیروهای مسلح یمن به عربستان، فرودگاه‌های جده و ریاض پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.

اخبار یمن الان نیز افزود که انفجارهای شدیدی بار دیگر شهرهای جیزان و ینبع عربستان را لرزاند و ویدیوهایی که به صورت آنلاین منتشر می‌شوند، شعله‌های آتش را در تاسیسات حیاتی عربستان نشان می‌دهند.

کانال تلگرامی شبکه المسیره نیز نوشت: وب‌سایت‌های ردیابی حمل و نقل هوایی نشان می دهد که برخی پروازها به مقصد ریاض و برخی شهرهای عربستان مسیر خود را تغییر داده اند.

کانال تلگرامی انصارالله یمن نیز گزارش داد که انفجار و آتش‌سوزی گسترده در شهر جیزان عربستان سعودی در نتیجه حملات موشکی نیروهای مسلح یمن به وقوع پیوسته است.

این رسانه انصارالله یمن همچنین افزود که مقامات سعودی با صدور دستورالعمل‌هایی، ساکنان را از عکاسی و انتشار تصاویر خطرناک ( هدف قرار گرفته شده) منع کردند.

پیشتر وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در واکنش به حمله هوایی جمعه شب عربستان سعودی به استان الحدیده تاکید کرد که پس از اقدام جنایتکارانه نظام سعودی در هدف قرار دادن استان الحدیده، صنعا در مرحله بعدی معادله «تشدید در برابر تشدید» را تعریف خواهد کرد.