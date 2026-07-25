سیاستمدار عراقی با اشاره به بدعهدی واشنگتن تاکید کرد که آمریکا هرگز در راستای اجرای توافق های امضا شده میان بغداد و واشنگتن حرکت نخواهد کرد.

جوان آنلاین: «عازم الحمامی» نماینده سابق پارلمان عراق اعلام کرد که دولت آمریکا در راستای برباد دادن دارایی عراق حرکت می کند بدون اینکه قراردادهای امضا شده میان بغداد و واشنگتن را اجرایی کند، تجربیات گذشته، عدم پایبندی طرف آمریکایی به تعهداتش را نشان می دهد.

الحمامی تاکید کرد: عراق در معرض فشارهای شدید آمریکا در بسیاری از زمینه ها و به ویژه نفت قرار دارد و این موضوع دولت را مجبور به عقد قرارداد با شرکت های آمریکایی فعال در بخش نفت خواهد کرد.

این نماینده سابق پارلمان عراق گفت: تجربه گذشته با آمریکا و قراردادهای تسلیحاتی گواهی بر این است که واشنگتن با وجود داشتن قراردادهایی میان بغداد و دولت آمریکا به تعهدات خود در قبال عراق عمل نکرده است.

وی تصریح کرد: آمریکا برای توافق هایی که امضا می کند احترامی قائل نیست. علاوه بر این، به تعهدات خود در قبال سایر کشورها عمل نمی کند. واشنگتن در راستای حیف و میل کردن دارایی عراق بدون اجرای قراردادهای امضا شده با بغداد حرکت خواهد کرد.

پیش از این نیز «باسم نغیمش» عضو سابق کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق با اشاره به قراردادهای امضا شده جدید با آمریکا گفت: دولت‌های متوالی عراق، از زمان ایاد علاوی نخست وزیر اسبق، توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعددی با طرف آمریکایی امضا کرده‌اند، اما اکثر این توافق‌نامه‌ها به پروژه‌ها یا دستاوردهای ملموس در عمل تبدیل نشده‌اند.

در سفر اخیر علی الزیدی نخست وزیر عراق به آمریکا، ۴۸ توافقنامه، یادداشت تفاهم، بیانیه همکاری و شراکت زیر نظر الزیدی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی عراق و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید.