کد خبر: 1370622
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دبیرکل سازمان ملل وارد دمشق شد

سازمان ملل آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز شنبه در راس هیاتی وارد دمشق شد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل لحظاتی پیش در راس هیاتی وارد دمشق پایتخت سوریه شد.

اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه در فرودگاه دمشق از وی استقبال کرد.

این اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه پس از ۱۷ سال است.

«ادم ووسورنو» مدیر بخش واکنش به بحران در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز سه شنبه گذشته در نشست شورای امنیت درباره سوریه گفته بود: ۵.۵ میلیون نفر همچنان در داخل سوریه آواره هستند و بیش از ۶ میلیون پناهجوی سوری نیز همچنان در خارج از کشور به سر می‌برند.

وی همچنین تصریح کرد که نیازهای بشردوستانه در سوریه همچنان بسیار گسترده است و برآورد می‌شود ۱۵.۶ میلیون نفر، معادل نزدیک به دو سوم جمعیت این کشور، همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

خانم ووسورنو گفت: «برای بسیاری از خانواده‌ها، زندگی روزمره همچنان با انتخاب‌های دشوار و نااطمینانی همراه است. بحران در حال تغییر است، اما هنوز به پایان نرسیده است.»

همچنین «کلودیو کوردونه»، معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز که در نشست شورای امنیت به‌صورت ویدئوکنفرانس از دمشق حضور یافت، اعلام کرد: فرصت‌های واقعی برای سوریه وجود دارد؛ مشروط بر آنکه نهادهایی فراگیر، پاسخگو و کارآمد ایجاد شوند که بتوانند به همه شهروندان سوری خدمت‌رسانی کنند.

وی تاکید کرد: تداوم تعهد و حمایت جامعه بین‌المللی، از جمله شورای امنیت، همچنان برای موفقیت این روند حیاتی خواهد بود.

کوردونه همچنین از سفر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه در این هفته خبر داده و گفته بود گوترش در این سفر با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، دیگر مقام‌های دولتی، نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی دیدار خواهد کرد.

برچسب ها: سازمان ملل متحد ، دمشق ، سوریه
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