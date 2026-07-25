کد خبر: 1370621
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ادامه حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی در راستای اقدامات ویرانگر خود در جنوب لبنان صبح امروز چندین منزل را در شهر «بنت جبیل» ، «صف الهواء» و جاده منتهی به شهرک «عیناثا»، آتش زده و ویران کردند.

خبرگزاری لبنان نیز از انفجار در منطقه حدفاصل شهرک های «میس الجبل» و «حولا» در مرجعیون در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد: یک تانک مرکاوا اسرائیلی در شهرک «برعشیت» در بنت جبیل مستقر شد و همزمان صدای انفجار در شهرک «کونین» در جنوب لبنان شنیده شد.

شب گذشته نیز توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه «علی الطاهر» در نبطیه را گلوله باران کرد.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس(۱۱ اسفند ۱۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که موجب شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی و همچنین آواره شدن بیش از یک میلیون نفر شده‌ است و علاوه بر این بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

این توافق با انتقاداتی روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

 

برچسب ها: رژیم‌صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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