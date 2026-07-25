هواداران مادورو در ونزوئلا پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

جوان آنلاین: صدها تن از هواداران «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ربوده شده ونزوئلا، در میدان «سیمون بولیوار» در مرکز کاراکاس، ضمن سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.
معترضان همچنین با لگدکوب کردن تصاویر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، شعار میدادند: «آمریکاییها به خانههای خود برگردید» و «این کمک نیست، بلکه اشغالگری است».
اشاره این شعارها به فعالیتهایی است که آمریکا در پی دو زلزله ویرانگر در ۲۴ ژوئن به بهانه کمک به مردم ونزوئلا، در این کشور آغاز کرده است.
مادورو (۶۳ ساله) و همسرش سیلیا فلورس، از زمانی که نیروهای آمریکایی در جریان تجاوز غیرقانونی به کاراکاس بازداشت و در اوایل ژانویه به نیویورک منتقل شدند، تا کنون در زندانی در بروکلین در بازداشت به سر میبرند.
آنها اتهامات دروغین وارده علیه خود را رد کردهاند. مادورو در سخنانی خود را اسیر جنگی و بازداشتش را نوعی آدمربایی توصیف کرده است.
وی در جلسه تفهیم اتهام خود در ماه ژانویه به زبان اسپانیایی گفت: من بیگناه هستم. من مردی شریف و رئیسجمهور قانونی کشورم هستم.