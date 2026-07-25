جوان آنلاین: مسئولان فرانسوی و اسپانیایی اعلام کردند که به دلیل گسترش دامنه آتش سوزی های بی سابقه حداقل ۱۴۱ هزار نفر از جنوب غرب فرانسه و ۲۵ هزار نفر از مادرید در فرانسه تخلیه شده‌اند.

شدت این آتش سوزی ها به حدی بوده که ناسا را مجبور به تخلیه یکی از سه مرکز ارتباطات فضایی مهم خود در اسپانیا کرد. بنا بر اعلام سخنگوی ناسا، مجتمع ارتباطات فضایی مادرید در روبلدو واقع شده است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، به ارتش این کشور دستور داد تا برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی وارد عمل شود. یک مقام محلی نیز هشدار داد که آتش‌سوزی‌ها به سمت شهر بوردو در حرکت است.

وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد: وضعیت بی‌سابقه است. ما هرگز آتش‌سوزی به این بزرگی ندیده‌ بودیم.

در اسپانیا نیز اعلام شد که آتش‌سوزی در منطقه مادرید به اوج خود رسیده و خاموش کردن آن غیرممکن است.

مسئولان مادرید اعلام کردند که سه آتش‌سوزی غرب پایتخت اسپانیا بیش از ۶۰۰۰ هکتار را سوزانده است.