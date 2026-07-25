کد خبر: 1370605
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب‌الله جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب نابلس را محکوم کرد

حزب‌الله حزب‌الله لبنان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب نابلس، از ایستادگی آنان در برابر اشغالگران تقدیر و تأکید کرد که سکوت جامعه بین‌المللی، دشمن را به تشدید تنش تشویق می‌کند.

جوان آنلاین: حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای کشتار جنایتکارانه‌ای را که دشمن صهیونیستی علیه اهالی روستای «تل» در جنوب نابلس مرتکب شدند را به شدت محکوم و اعلام کرد که اهالی این روستا برای دفاع از سرزمین و اموال خود در برابر گله‌های شهرک‌نشینان متجاوز قیام کرده و به مقابله پرداختند.

حزب‌الله تأکید کرد که این تجاوز مستقیم علیه غیرنظامیان بی‌دفاع و همراهی آن با اعدام‌های میدانی از فاصله نزدیک، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و ریشه‌دار این رژیم در حق ملت فلسطین و تمامی ملت‌های منطقه را برملا می‌سازد.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی توسط دشمن، تلاش برای مشروعیت‌ بخشی به کانون‌های شهرک‌نشینی، مصادره و تصرف زمین‌های فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تمامی منشورها و قطعنامه‌های جهانی است.

حزب‌الله تأکید کرد که تداوم سکوت جامعه بین‌المللی و ناتوانی آن در پایان دادن به این جنایات پی‌درپی، دشمن را به گسترش دایره تروریسم، تشدید تجاوزات و ادامه ریختن خون ملت فلسطین تشویق می‌کند.

حزب‌الله با ادای احترام به اهالی صبور و مبارز روستای تل، این مقاومت قهرمانانه و همچنین جوان شهادت طلب فلسطینی که موفق شد سلاح یکی از شهرک‌نشینان متجاوز را بگیرد و به اشغالگران تلفات جانی وارد کند، را ستود.

حزب‌الله در بیانیه خود تأکید کرد که اشغالگران و شهرک‌نشینان جنایتکارش هرگز نخواهند توانست اراده ملت فلسطین را بشکنند و تروریسم دشمن، این ملت را جز در مسیر ثبات و پافشاری بر ادامه دفاع از حقوق، سرزمین و مقدسات خود، استوارتر نخواهد کرد.

مبارزان فلسطینی در روستای تل، به سوی شهرک‌نشینانی که به شهرک فلسطینی‌ «تل» حمله کرده بودند، آتش گشودند. گزارش‌ها حاکی از شهادت ۴ فلسطینی و مجروح شدن ۴ تن دیگر بر اثر تیراندازی اشغالگران و شهرک‌نشینان است.

در مقابل، یک جوان فلسطینی موفق شد در جریان حمله شهرک‌نشینان به این شهرک، کنترل سلاح یک افسر را به دست گرفته و تیراندازی کند که منجر به کشته شدن دو نظامی صهیونیست شد؛ رادیو ارتش اسرائیل نیز اذعان کرد که خبر کشته شدن یک افسر با درجه سرگردی و یک نظامی دیگر در جریان تیراندازی دیروز در نزدیکی نابلس تأیید شده است.

برچسب ها: حزب الله ، حزب الله لبنان ، سید لبنان
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