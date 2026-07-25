حزب‌الله لبنان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب نابلس، از ایستادگی آنان در برابر اشغالگران تقدیر و تأکید کرد که سکوت جامعه بین‌المللی، دشمن را به تشدید تنش تشویق می‌کند.

جوان آنلاین: حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه ای کشتار جنایتکارانه‌ای را که دشمن صهیونیستی علیه اهالی روستای «تل» در جنوب نابلس مرتکب شدند را به شدت محکوم و اعلام کرد که اهالی این روستا برای دفاع از سرزمین و اموال خود در برابر گله‌های شهرک‌نشینان متجاوز قیام کرده و به مقابله پرداختند.

حزب‌الله تأکید کرد که این تجاوز مستقیم علیه غیرنظامیان بی‌دفاع و همراهی آن با اعدام‌های میدانی از فاصله نزدیک، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و ریشه‌دار این رژیم در حق ملت فلسطین و تمامی ملت‌های منطقه را برملا می‌سازد.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی توسط دشمن، تلاش برای مشروعیت‌ بخشی به کانون‌های شهرک‌نشینی، مصادره و تصرف زمین‌های فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تمامی منشورها و قطعنامه‌های جهانی است.

حزب‌الله تأکید کرد که تداوم سکوت جامعه بین‌المللی و ناتوانی آن در پایان دادن به این جنایات پی‌درپی، دشمن را به گسترش دایره تروریسم، تشدید تجاوزات و ادامه ریختن خون ملت فلسطین تشویق می‌کند.

حزب‌الله با ادای احترام به اهالی صبور و مبارز روستای تل، این مقاومت قهرمانانه و همچنین جوان شهادت طلب فلسطینی که موفق شد سلاح یکی از شهرک‌نشینان متجاوز را بگیرد و به اشغالگران تلفات جانی وارد کند، را ستود.

حزب‌الله در بیانیه خود تأکید کرد که اشغالگران و شهرک‌نشینان جنایتکارش هرگز نخواهند توانست اراده ملت فلسطین را بشکنند و تروریسم دشمن، این ملت را جز در مسیر ثبات و پافشاری بر ادامه دفاع از حقوق، سرزمین و مقدسات خود، استوارتر نخواهد کرد.

مبارزان فلسطینی در روستای تل، به سوی شهرک‌نشینانی که به شهرک فلسطینی‌ «تل» حمله کرده بودند، آتش گشودند. گزارش‌ها حاکی از شهادت ۴ فلسطینی و مجروح شدن ۴ تن دیگر بر اثر تیراندازی اشغالگران و شهرک‌نشینان است.

در مقابل، یک جوان فلسطینی موفق شد در جریان حمله شهرک‌نشینان به این شهرک، کنترل سلاح یک افسر را به دست گرفته و تیراندازی کند که منجر به کشته شدن دو نظامی صهیونیست شد؛ رادیو ارتش اسرائیل نیز اذعان کرد که خبر کشته شدن یک افسر با درجه سرگردی و یک نظامی دیگر در جریان تیراندازی دیروز در نزدیکی نابلس تأیید شده است.