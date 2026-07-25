انفجارهای شدید در ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

جوان آنلاین: شبکه خبری العربیه عربستان از به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین خبر داد و شنیده شدن صدای چندین انفجار در این کشور خبر داد.

کانال تلگرامی النجباء نیز نوشت: گزارش‌ها از حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حکایت دارد.

صابرین نیوز به نقل از وزارت کشور بحرین از فعال شدن صدای آژیر در این کشور خبر داد و افزود:‌ وزارت کشور بحرین از شهروندان و ساکنان این کشور خواست فوراً به نزدیک‌ترین مکان امن پناه بگیرند.

صابرین نیوز همچنین به نقل از منابع خبری از وقوع سه انفجار در پایگاه آمریکایی «الجفیر» در بحرین خبر داد.

شبکه العربی قطر نیز از به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین خبر داد.

خبرگزاری المعلومه نیز نوشت:‌ پس از آنکه سامانه موشکی پاتریوت نتوانست موشک‌ها را رهگیری کند، پایگاه الجفیر متعلق به نظامیان آمریکایی در بحرین بصورت مستقیم هدف قرار گرفته شد.