دو هفته از شروع جنگی دیگر گذشت. آنچه در این دو هفته شاخص‌تر بود، هدف‌قرارگرفتن اهداف راهبردی امریکا در منطقه بود. در طرف مقابل، بیشتر همان مدل تکراری ترامپ به چشم خورد، یعنی ابتدا تهدید بزرگ، سپس تغییر تهدید، آنگاه ارسال پیام‌های پشت‌صحنه برای آتش‌بس و در عین‌حال انکار آن در علن؛ و در نهایت، اعتراف جهان به سرگشتگی و بی‌برنامه‌بودن امریکا و ترامپ. تصاویر ماهواره‌ای از تخریب گسترده پایگاه‌های امریکا در چند روز اخیر خبر می‌دهد. سپاه نیز در بیانیه‌هایش تأکید کرده که این‌بار به امریکا فرصت تجدیدقوا و پرکردن نفتکش‌هایش را نمی‌دهد

جوان آنلاین: در حالی که تازه‌ترین ارزیابی اطلاعاتی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) از ناکامی راهبرد فشار نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد، تحولات میدانی نیز نشان می‌دهد ابتکار عمل در میدان نبرد همچنان در اختیار نیرو‌های مسلح کشورمان قرار دارد؛ ابتکاری که این بار تنها به پاسخ متقابل محدود نشده، بلکه با هدف قرار دادن مستمر مراکز راهبردی، فرماندهی، اطلاعاتی، پدافندی و لجستیکی ارتش تروریستی امریکا، راه هرگونه بازسازی توان رزمی و تجدید قوای دشمن و آغاز دور تازه‌ای از تجاوز را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، آنچه در اطلاعیه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران طی ۴۸ ساعت گذشته برجسته شده، استمرار عملیات‌های تنبیهی تا پایان تجاوز و پرداخت هزینه عهدشکنی از سوی امریکا است.

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی اطلاعاتی منتشر شده، سازمان سیا به این جمع‌بندی رسیده است که طرح طراحی‌شده از سوی دونالد ترامپ با هدایت بنیامین نتانیاهو برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی، به بن‌بست کامل رسیده است. مهم‌ترین یافته این ارزیابی آن است که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار نظامی، مواضع مذاکراتی خود را تغییر نخواهد داد و ساختار حاکمیتی کشور، با وجود همه فشار‌ها و حملات، همچنان از ظرفیت بالای بقا، انسجام و ایستادگی برخوردار است. این ارزیابی همچنین یادآور می‌شود که برآورد‌های پیشین سیا نیز نشان داده بود حتی محاصره دریایی نیز نخواهد توانست ایران را وارد بحران اقتصادی فراگیر کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌های اخیر خود با اشاره به تلاش امریکا برای بازگشت به مذاکره، این روند را تلاشی برای ایجاد فرصت تنفس و تجدید قوای ارتش امریکا توصیف و تأکید کرده است که دشمن باید هزینه عهدشکنی خود را بپردازد و جمهوری اسلامی این بار اجازه نخواهد داد امریکا با آتش‌بس‌های فریبنده، ذخایر نفت، مهمات و تجهیزات خود را جایگزین کند و بار دیگر تجاوز را از سر بگیرد.

نخستین حلقه این راهبرد در اطلاعیه شماره ۴۳ عملیات «نصر ۲» با تأکید بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه آشکار شد. در این اطلاعیه اعلام شده است سه فروند نفتکش که با تحریک ارتش امریکا قصد عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده جنوب تنگه هرمز را داشتند، با واکنش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که یک فروند دچار انفجار و آتش‌سوزی شد و دو نفتکش دیگر مسیر خود را تغییر داده و عقب‌نشینی کردند. سپاه با تأکید بر اینکه تنگه هرمز تا زمان ادامه شرارت‌های امریکا مسدود خواهد ماند، هشدار داده هیچ نفتکشی بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران امکان عبور از این گذرگاه راهبردی را نخواهد داشت و مسئولیت به خطر افتادن امنیت انرژی جهان متوجه سیاست‌های امریکا است که کشتی‌های تجاری را به عبور از مسیر‌های ناایمن ترغیب می‌کند.

پاسخ به تجاوز از مبادی حمله

اطلاعیه شماره ۴۴ عملیات نصر ۲ علاوه بر تشریح موج جدید عملیات علیه پایگاه‌های امریکا، مبانی حقوقی و منطقی این حملات را نیز تبیین کرد. سپاه در پیامی خطاب به مردم کویت تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور را محترم می‌شمارد، اما پایگاه‌هایی که ارتش امریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده می‌کند، عملاً در اختیار واشینگتن قرار داشته و به مبادی تجاوز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. در همین چارچوب، رزمندگان سپاه یک انبار بزرگ تجهیزات نظامی، سامانه پدافندی پاتریوت، آشیانه پهپاد‌های ۹-MQ در پایگاه علی‌السالم، محل استقرار نیرو‌های امریکایی، دو آشیانه بالگرد در اردوگاه العدیری و یک دکل مخابراتی مورد استفاده ارتش امریکا را هدف حملات پهپادی قرار دادند. در این اطلاعیه همچنین با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در نخستین روز جنگ، تأکید شده است: بخشی از تجاوزات علیه ایران از پایگاه‌های امریکا در خاک کویت انجام شده و بر همین اساس، هدف قرار دادن این مراکز، مصداق اعمال حق قانونی، شرعی و منطقی دفاع مشروع در برابر متجاوز است.

انهدام سامانه‌های پدافندی

در اطلاعیه شماره ۴۵، سپاه همین منطق را در پیام خطاب به مردم اردن نیز تکرار و تأکید کرده که احترام به حاکمیت و استقلال کشورها، مانع از هدف قرار گرفتن پایگاه‌هایی که به محل تجاوز علیه ایران تبدیل شده‌اند، نخواهد بود. در این مرحله، رزمندگان سپاه با حملات برق‌آسا موفق شدند رادار سامانه موشکی تاد، یک سامانه پاتریوت، رادار C- RAM مخازن سوخت، انبار تجهیزات بالگردی و سوله تعمیر و نگهداری بالگرد‌ها را در پایگاه امریکایی الازرق هدف قرار داده و منهدم کنند. سپاه در این اطلاعیه نیز با یادآوری جنایت علیه دانش‌آموزان میناب و استمرار حملات از خاک اردن، تصریح کرد هدف قرار دادن مبدأ تجاوز، حقی مشروع برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

هشدار مستقیم به لندن

اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات نصر ۲ نقطه عطف دیگری در روند عملیات‌های سپاه به شمار می‌رود. در این اطلاعیه اعلام شده است که در پاسخ به حمله امریکا به مسیر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موج بیست‌وششم عملیات نصر ۲ با رمز «یا اباعبدالله الحسین (ع)» اجرا شد. در این عملیات، واحد ویژه جنگ الکترونیک ارتش امریکا در پایگاه العدیری کویت تخریب شد، آسایشگاه نیرو‌های این واحد هدف قرار گرفت و تعدادی از نظامیان امریکایی کشته یا زخمی شدند. همچنین برج مراقبت پروازی این پایگاه مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید. سپاه در ادامه این اطلاعیه تأکید کرده است امریکا که در میدان نبرد با شکست روبه‌رو شده، اکنون با طرح مجدد موضوع مذاکره در پی ایجاد فرصت برای بازسازی توان نظامی خود است، اما جمهوری اسلامی اجازه چنین فرصتی را نخواهد داد. در همین اطلاعیه همچنین نسبت به استفاده امریکا از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس برای پرواز بمب‌افکن‌های ۱-B هشدار داده شد و با استناد به مواضع وزارت امور خارجه تصریح شد هر پایگاهی که در تجاوز به ایران مشارکت کند، هدف مشروع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی خواهد بود.

تشدید فشار بر زیرساخت‌های لجستیکی امریکا

در اطلاعیه شماره ۴۷، سپاه از آغاز موج بیست‌وهفتم عملیات نصر ۲ با رمز «یا اباصالح المهدی ادرکنی» خبر داد؛ موجی که تمرکز اصلی آن بر حذف زیرساخت‌های پشتیبانی ارتش امریکا بود. بر اساس این اطلاعیه، پهپاد‌های انهدامی فوق‌سنگین سپاه، یک زاغه بسیار بزرگ مهمات در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف قرار دادند که در پی انفجار‌های متوالی، به طور کامل منهدم شد. هم‌زمان شش سوله بزرگ محل استقرار نیرو‌های امریکایی به طور کامل نابود و سه سوله دیگر نیز به شدت آسیب دید و شمار زیادی از نیرو‌های دشمن کشته یا زخمی شدند. سپاه در پایان این اطلاعیه با اشاره به «سانسور گسترده تلفات ارتش امریکا»، از رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی امریکا خواسته است درباره آمار واقعی کشته‌ها، مجروحان و خسارات این جنگ تحقیق و واقعیت‌های پنهان‌شده را برای افکار عمومی آشکار کنند.

موج بیست‌وهفتم عملیات «نصر ۲» در اطلاعیه شماره ۴۸ با هدف تکمیل عملیات‌های پیشین علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی امریکا ادامه یافت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رزمندگان اسلام در ادامه عملیات قبلی خود، ساختمان باقی‌مانده مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت امریکایی آمازون را به عنوان یکی از مراکز مؤثر در تکمیل اطلاعات ارتش امریکا، هدف قرار داده و منهدم کردند. سپاه در این اطلاعیه تأکید کرد انهدام این مرکز، ادامه روند هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی است که در پشتیبانی اطلاعاتی عملیات‌های ارتش امریکا نقش‌آفرینی می‌کنند و عملیات تنبیهی تا توقف تجاوزات ادامه خواهد یافت.

از نظامیان امریکا فاصله بگیرید

اطلاعیه شماره ۴۹، علاوه بر تشریح روند تحولات جنگ، حاوی پیامی مهم خطاب به مردم کشور‌های محل استقرار پایگاه‌های امریکا بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه با مرور روند آغاز جنگ، تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران پس از هفته‌ها نبرد، با وجود برتری میدانی، برای بازگرداندن آرامش منطقه تفاهم‌نامه پایان جنگ را پذیرفت، اما امریکا با نقض تعهدات خود، درگیری‌ها را از سر گرفت و در ادامه با حمله به پل‌ها، اسکله‌های صیادی، راه‌آهن، خودرو‌های عبوری و مناطق غیرنظامی و همچنین حمله به زائران اربعین، دامنه اقدامات خود را گسترش داد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که با استمرار این اقدامات، بسیاری از افسران و نظامیان امریکایی به دلیل نگرانی از حملات نیرو‌های مسلح، پایگاه‌های نظامی را ترک کرده و در ساختمان‌های شهری و اماکن پوششی مستقر شده‌اند. بر همین اساس، سپاه از مردم کشور‌های میزبان خواسته است برای حفظ امنیت خود، از محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان امریکایی تا شعاع ۵۰۰متر فاصله بگیرند و در صورت اطلاع از محل‌های جدید استقرار نیرو‌های امریکایی، آن را به روابط عمومی سپاه گزارش دهند. این اطلاعیه بار دیگر بر این اصل تأکید کرده است که ادامه عملیات‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، واکنشی به تجاوزات امریکا و در چارچوب حق دفاع مشروع از ملت ایران صورت می‌گیرد.

تشدید فشار بر توان لجستیکی امریکا

اطلاعیه شماره ۵۰ عملیات نصر ۲، اما از ادامه تمرکز عملیات‌ها بر زیرساخت‌های پشتیبانی ارتش تروریستی امریکا خبر داده است. در این مرحله، رزمندگان سپاه سه سوله بزرگ نگهداری مهمات و تجهیزات در پایگاه امریکایی العدیری کویت را هدف قرار داده و آنها را به آتش کشیدند. هم‌زمان برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین نیز هدف حمله قرار گرفت و خسارات قابل توجهی به آن وارد شد. روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه تأکید کرده است عملیات‌های تنبیهی با قدرت ادامه خواهد یافت و فشار بر مراکز لجستیکی، فرماندهی و پشتیبانی دشمن تا پایان تجاوزات استمرار خواهد داشت.

اطلاعیه شماره ۵۱ سپاه هم، مکمل روند عملیات‌های موج بیست‌وهفتم نصر ۲ بود. در این مرحله، نیروی هوافضای سپاه با حمله‌ای دیگر به پایگاه الازرق اردن، اقامتگاه نظامیان امریکایی را هدف قرار داد که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان و وارد آمدن خسارت به چند جنگنده منجر شد. هم‌زمان در عملیاتی دیگر، یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و محل استقرار نیرو‌های امریکایی در اربیل اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفت. سپاه در پایان این اطلاعیه تأکید کرد در صورت ادامه اقدامات امریکا، پاسخ‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ابعاد و اشکال متفاوتی خواهد داشت و روند عملیات‌ها متناسب با رفتار متجاوز ادامه پیدا می‌کند.

هدف حذف مراکز راهبردی دشمن بود

هم‌زمان با انتشار این اطلاعیه‌ها، سخنگوی عملیات «وعده صادق ۳» نیز با تشریح اهداف عملیات‌های اخیر سپاه اعلام کرد که این عملیات صرفاً یک حمله نظامی نبوده، بلکه با هدف حذف اهداف راهبردی دشمن طراحی و اجرا شده است. به گفته سرهنگ ایمان تاجیک، سامانه پاتریوت، بالن جاسوسی، آشیانه جنگنده‌ها، اقامتگاه نظامیان و مقر‌های نیرو‌های امریکایی در فهرست اهداف قرار داشتند و انتخاب این اهداف، بیانگر اشراف اطلاعاتی، دقت عملیاتی و تمرکز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر از کار انداختن مراکز حیاتی ارتش امریکا است.

تکمیل حلقه فشار بر دشمن با صاعقه

در کنار عملیات‌های سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز سلسله عملیات «صاعقه» را با هدف هدف قرار دادن مراکز نظامی امریکا ادامه داد. در مرحله بیست‌وسوم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش با حملات گسترده پهپادی، انبار‌های مهمات و اقلام لجستیکی پایگاه الدوحه، مخازن سوخت پایگاه علی‌السالم و انبار مهمات اردوگاه عریفجان کویت را هدف قرار دادند. ارتش اعلام کرد این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوزات دشمن انجام شده و حفظ اقتدار ملی نیازمند استمرار همبستگی و وحدت ملی است. در مرحله بیست‌وچهارم عملیات صاعقه، دامنه حملات به اردن و بحرین گسترش یافت. پهپاد‌های انهدامی آرش، مخازن سوخت، انبار‌ها و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و محل اسکان نیرو‌های امریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند. هم‌زمان آشیانه هواپیماها، سوله‌های تعمیر و نگهداری و محل استقرار نیرو‌های امریکایی در پایگاه الازرق اردن نیز مورد حمله قرار گرفت. ارتش در این مرحله هشدار داد هرگونه اقدام علیه منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران، امنیت و منافع اقتصادی کشور‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در مرحله بیست‌وپنجم عملیات صاعقه نیز موج تازه‌ای از حملات پهپادی علیه پایگاه‌های الدوحه، العدیری و عریفجان در کویت انجام شد. بر اساس اطلاعیه ارتش، انبار‌های تجهیزاتی در اردوگاه العدیری، محل استقرار نظامیان امریکایی در پادگان الدوحه و محل استقرار نیرو‌های دشمن در اردوگاه عریفجان هدف پهپاد‌های انهدامی آرش قرار گرفت. ارتش در پایان این اطلاعیه تأکید کرد سلسله عملیات‌های موشکی و پهپادی با شدت ادامه خواهد یافت و تهدید‌های مقامات امریکا نه تنها خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای پاسخ به متجاوزان استوارتر خواهد ساخت.