جوان آنلاین: ادامه حضور روبرتو پیاتزا در تیم‌ملی والیبال قطعی شده و دور جدید تمرینات بلندقامتان این هفته آغاز خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌ملی والیبال به رقابت‌های قهرمانی آسیا و همچنین بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ در حالی با جدیت پیگیری می‌شود که میلاد تقوی از ادامه همکاری با سرمربی ایتالیایی خبر داده و تمامی شایعات را تکذیب کرده است.

شایعات بعد از ناکامی

عملکرد تیم‌ملی والیبال در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ رضایت‌بخش نبود. شاگردان روبرتو پیاتزا نه‌تنها موفق به صعود به مرحله دوم رقابت‌ها نشدند، بلکه با کسب نتایج ضعیف، با انتقاد‌های زیادی از سوی هواداران و کارشناسان مواجه شدند. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها با حضور ۱۸ تیم برگزار شد و تیم کشورمان در رتبه چهاردهم قرار گرفت. تنها سه پیروزی و ۹ شکست، عملکرد ضعیفی بود که حتی پیاتزا نیز نتوانست از آن دفاع کند. بی‌انگیزگی، ضعف‌های دفاعی، اشتباهات تکراری و افت روحی از جمله نقاط ضعف تیم‌ملی در این دوره بود و کادرفنی نیز نتوانست این ضعف‌ها را برطرف کند. با پایان یافتن این رقابت‌ها و با توجه به در پیش بودن رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن (۱۳ شهریور) و بازی‌های آسیایی ناگویا (۲۸ شهریور) شایعاتی مبنی بر برکناری سرمربی ایتالیایی و روی کار آمدن مربی ایرانی مطرح شد که با تکذیب رئیس فدراسیون، پرونده تغییر سرمربی بسته شد.

جلسه ویژه

قرعه‌کشی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و طبق برنامه ایران با قرار گرفتن در گروه B، جدال با اندونزی، تایلند و قرقیزستان را پیش‌رو دارد. برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و آمادگی هرچه بیشتر، میلاد تقوی با سرمربی ایتالیایی جلسه‌ای ویژه و آنلاین برگزار کرده است. ملی‌پوشان با تصمیم پیاتزا دو هفته استراحت خواهند کرد و قرار است دور جدید تمرینات آخر هفته آغاز شود. با توجه به اهمیت حضور مقتدرانه در قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی، در این دور از تمرینات، بازیکنانی که در لیگ ملت‌ها حضور نداشتند زیر نظر کادرفنی تمرین خواهند کرد. ملی‌پوشان حاضر در لیگ ملت‌ها از ۱۶ مرداد به اردو اضافه خواهند شد و تا ۳۰ مرداد به تمرینات ادامه خواهند داد. اعزام به روسیه، برگزاری اردوی ۱۰ روزه و برگزاری چند دیدار دوستانه در دستور کار قرار دارد. تیم‌ملی ۱۰ شهریور برای حضور در قهرمانی آسیا از روسیه به ژاپن خواهد رفت و در صورت مهیا بودن شرایط و پس از اتمام این رقابت‌ها، پیاتزا و شاگردانش اردویی ۱۰ روزه در ژاپن برپا خواهند کرد تا با بالاترین آمادگی به استقبال بازی‌های آسیایی ناگویا بروند.

تصمیم نهایی

رئیس فدراسیون والیبال با حضور در برنامه ورزش و مردم، تمامی شایعات در خصوص برکناری مرد ایتالیایی را تکذیب کرد. سیدمیلاد تقوی با اشاره به شرایط حساس پیش‌رو اظهار داشت: «کمتر از دو ماه تا مسابقات حساس قهرمانی آسیا فرصت داریم و طبیعتاً در این زمان کوتاه نمی‌توانیم هیچ مربی خارجی دیگری را به تیم اضافه کنیم. قرارداد ما با پیاتزا تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد و پس از ارزیابی عملکرد او در مسابقات قهرمانی آسیا درباره ادامه همکاری تصمیم‌گیری خواهیم کرد. البته برنامه ما این است که همکاری با پیاتزا را تا سال ۲۰۲۸ ادامه دهیم. آیا ظرفیت روانی جامعه ما برای استفاده از یک سرمربی ایرانی وجود دارد؟ چه اصراری وجود دارد که کمتر از دو ماه مانده به مسابقات قهرمانی آسیا، زمانی که تیم باید آرامش داشته باشد و از بحران فاصله بگیرد، یک فرد دیگر را جایگزین سرمربی کنیم؟ به همه اعلام می‌کنم که تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با سرمربی ایرانی به میدان نخواهد رفت.»



مشکلات ریشه‌ای

تقوی تأکید کرد مشکل تیم‌ملی سرمربی نیست: «تیم‌ملی ما حال خوبی ندارد و دچار یک بحران است. وقتی مردم این موضوع را احساس می‌کنند، طبیعی است که ما باید پاسخگو باشیم. در پیام‌های مردم تضاد‌های زیادی وجود دارد. یک نفر می‌گوید پیاتزا را کنار بگذاریم تا نتیجه بگیریم، اما فرد دیگری می‌گوید لوزانو و کواچ را کنار گذاشتیم و حالا همین مربیان با تیم‌هایشان ما را شکست داده‌اند. پس مشکل ما در تعویض مربی نیست. به‌راحتی می‌توان برای حل یک مسئله، صورت مسئله را پاک کرد، اما ما باید مشکلات را خیلی دقیق‌تر ببینیم. با وجود اینکه همه شرایط و امکانات را برای تیم‌ملی فراهم کردیم، قطعاً سرمربی تیم نیز از اشتباه مبرا نبوده است.»