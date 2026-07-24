درسی که مسی و یامال به فوتبال دادند 

جوان آنلاین: حاشیههای فوتبال گاهی اینقدر زیاد است که اصل آن را کنار میزند. حاشیههای زشت فوتبال گاهی اینقدر زیاد است و از سوی رسانهها بزرگنمایی میشود که زیباییهای آن دیده نمیشود، درست مانند حرکت مسی و یامال در پایان فینال جام جهانی که در انبوه خبرهای حاشیهای گم شد.
با گذشت یک هفته از پایان جام جهانی هنوز هم اخبار حواشی آن پررنگ و فراوان در رسانهها منعکس میشود. اخباری از این دست که مثلاً نمیخواستند آرژانتین قهرمان شود یا اینکه آلبیسلسته باید برای همیشه از جام جهانی محروم شود. یا خبرهایی در مورد زدوبند پادشاه اسپانیا با فیفا و امریکا بر سر قهرمانی اسپانیا، تا جایی که ذهن نویسنده این چند سطر یاری میکند، اینگونه خبرها همیشه وجود داشته و جای تأسف است که زیباییهای فوتبال و آنچه باید دیده و از آنها درس گرفته شود، در این میان نادیده گرفته و خیلی زود فراموش میشوند. فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حواشی و اتفاقات بد و سؤالبرانگیز کم نداشت، اما زیباییهایی هم داشت که طی یک هفته گذشته کمتر به آنها اشاره شده است.
یکی از صحنههای زیبای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بدون تردید لحظهای بود که لامین یامال، ستاره ۱۹ ساله اسپانیا بعد از پایان مسابقه و درحالیکه همتیمیهایش مشغول برپایی جشن قهرمانی یا بزنبزن با بازیکنان آرژانتین بودند، آرامآرام به سمت لیونل مسی، فوقستاره فوتبال جهان رفت تا شاید او را بهخاطر از دست دادن جام قهرمانی دلداری دهد. جالب توجه اینکه مسی به محض دیدن یامال در حالی که به شدت ناراحت و روی زمین نشسته بود، تمامقد بلند شد و ستاره جوان اسپانیا و بارسا را در آغوش گرفت. آنچه دوربینها ثبت کردند، مکالمه کوتاهی بین فوقستاره فوتبال جهان در ۳۹ سالگی با ستاره ۱۹ ساله و آیندهدار فوتبال جهان بود. مکالمهای که حالا یامال پرده از آن برداشته است.
وقتی از یامال درباره جزئیات این گفتوگو پرسیده شد، او از تأثیر عمیق سخنان فوقستاره آرژانتینی بر خود پرده برداشت. یامال درباره حرفهای مسی گفت: «او به من گفت که به راهم ادامه دهم و آینده متعلق به نسل ماست. این سخنان به اندازه مدال طلایی که بر گردن دارم، برایم ارزشمند است. مسی کسی است که من همیشه او را تحسین کردهام و در پایان مسابقه به این بازیکن احترام گذاشتم.»
نکته جالب توجه اینکه این احترام کاملاً متقابل است، چراکه مسی پیش از بازی فینال جام جهانی و در شرایطی که میدانست ستاره اسپانیا تا چه اندازه میتواند برای آرژانتین در راه رسیدن به قهرمانی خطرناک باشد، در مورد یامال گفته بود: «او بازیکن فوقالعاده و یک ستاره جهانی است. وی با ۱۹ سال، بهترین دوران حرفهای خود را پشت سر میگذارد.»
فوتبال زیباییهای خودش را دارد. فقط باید آنها را دید و از آنها درس گرفت. حرکت یامال درسی است برای بازیکنان جوانی که تازه ابتدای راه شهرت و ستاره شدن هستند. اینکه باید به بزرگان احترام گذاشت و حرکت مسی به عنوان یک بزرگتر که به همه میگوید باید به جوانان اهمیت داد و آنها را بزرگ شمرد تا آینده فوتبال زیبا بماند. جای تأسف است که این زیباییها و این کلاس درس درست پیش چشم تمام جهان در زیر خروارها حاشیه زشت و خبرهای پرهیاهو گم میشود.