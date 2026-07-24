آزمون دشوار عبدی در ناگویا 

جوان آنلاین: سختترین قرعه به نام امیدهای ایران افتاد. هرچند که با قرار گرفتن در گلدان سوم سیدبندی، انتظارش هم میرفت که شاگردان عبدی با مدعیان اصلی آسیا در یک گروه قرار گیرند، دستآخر نیز با افتادن قرعه همگروهی ایران با چین، امارات و کرهشمالی مشخص شد که عبدی و یارانش از همین مرحله گروهی مسیر دشواری در پیش دارند.
دو ماه قبل، درست زمانی که لیست نهایی کاروان ایران جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا در جلسات تخصصی در حال بررسی و جمعبندی بود، حسین عبدی هم مانند بسیاری از فدراسیونها که وعده کسب مدال داده بودند، صراحتاً گفت قول میدهیم تیمی را ببینید که شایسته افتخار کردن است. اما باید دید بعد از مشخص شدن قرعه امیدها، عبدی همچنان میتواند بر سر قولی که داده بماند و آن را عملی کند.
نخستین مانع بیتردید چین است، تیمی که سالها به دلیل کسب نتایج ضعیف در ردههای پایه مورد انتقاد قرار میگرفت، اما طی چند سال گذشته با برنامهریزی و سرمایهگذاری اصولی روی آکادمیها و برگزاری مسابقات در ردههای سنی توانسته گام بلندی در توسعه جوانان بردارد و همچنین تغییر قابل توجهی در رویه نتیجهگیری تیمهای پایه خود ایجاد کند. اوج این نتیجهگیری به آخرین دوره جامملتهای زیر ۲۳ سال برمیگردد که چین توانست برای نخستین بار به فینال راه یابد، اما در گام آخر با قبول شکست برابر ژاپن به نایبقهرمانی رضایت داد. اما حضور در رده دوم قاره آسیا فرصت خوبی بود برای چین که خود را به عنوان یکی از قدرتهای جدید فوتبال در رده امیدها معرفی کند، به همین دلیل هم هست که مصاف با چین، تعیینکنندهترین بازی ایران است.
متفاوت و غیرقابل انکار
هرچند که همه نگاهها در ابتدا متوجه چین میشود، اما کرهشمالی هم تیمی نیست که بتوان به سادگی از کنار نام آن عبور کرد، تیمی که اگرچه به لحاظ امکانات و حتی توجه رسانهای جدی گرفته نمیشود، اما همواره در زمین مسابقه حریفی سرسخت و دشوار است. تیمی با قدرت بدنی بالا، نظم دفاعی، دوندگی بالا و صدالبته روحیه مبارزهطلبی که سالهاست این تیم را در ردههای پایه به یکی از حریفان خطرناک قاره تبدیل کرده است. کرهشمالی در بازیهای آسیایی هانگژو تا جمع هشت تیم برتر مسابقات هم پیش رفت و تنها برابر ژاپن، میزبان مسابقات بود که کم آورد و متوقف شد. به همین دلیل دستکم گرفتن آن میتواند اوضاع را برای عبدی و شاگردانش سختتر کند.
ساده، اما تعیینکننده
بیشک امارات تیمی است که میتواند معادلات را در این گروه تغییر دهد، تیمی که در مقایسه با چین و کرهشمالی نظرها را به خود جلب نمیکند و همین مسئله میتواند کار دست حریفان دهد. امارات بیتردید روی کاغذ سادهترین حریف گروه B است، اما امارات هم مانند چین طی سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی روی آکادمیهای خود داشته برای تربیت نسلی جدید و متفاوت. به همین دلایل هم هست که طی سالهای اخیر شاهد پیشرفت فوتبال پایه در این کشور بودهایم. مسئلهای که ثابت میکند امارات دیگر حریف سادهای نیست که بتوان به سادگی از کنار نام آن عبور کرد و چه بسا که همین امارات بتواند در مسیر صعود گروهی نقشی تعیینکننده را ایفا کند. بیهیچ تردیدی ایران در سختترین گروه این دوره از مسابقات بازیهای آسیایی قرار گرفته، اما مرحله گروهی بهرغم تمام دشواریها تازه ابتدای مسیر سختی است که عبدی و شاگردانش برای رفتن روی سکو در پیش دارند. به همین دلیل انتظار میرود سرمربی امیدهای ایران که پیشتر عملکرد قابل توجهی در ردههای نوجوانان و جوانان داشته، بتواند موفقیتهایش را با امیدهای فوتبال ایران هم تکرار کند تا این تیم با کسب بهترین نتیجه مرحله گروهی را پشت سر بگذارد، چراکه جایگاه ایران در پایان این مرحله اهمیت
زیادی دارد.