جواب رد پپ، پیرلو در صف انتظار 

جوان آنلاین: داستان پپ گواردیولا با ایتالیا هنوز شروع نشده، تمام شد: «پیشنهاد شما باعث افتخار من است، اما در حال حاضر آمادگی پذیرفتن این مسئولیت سنگین را ندارم.» گزینه اصلی ایتالیاییها برای سرمربیگری تیمملی تصمیم نهاییاش را گرفت. سرمربی اهل کاتالان احتمالاً برای گرفتن این تصمیم، حتی خودش را در لباس تیمملی ایتالیا و گوش دادن به سرود ملی این کشور در کنار نیمکت تصور کرده است. منتها عقل بر احساس پپ غلبه کرده و رد کردن پیشنهاد سرمربیگری تیمملی ایتالیا پاسخ کاملاً منطقی به نظر میرسد. پائولو مالدینی و لئوناردو برای ارائه پیشنهاد ایتالیا با گواردیولا تماس گرفتند و طبیعتاً پپ نسبت به این پیشنهاد بیتفاوت نبود. بعد از ترک منچسترسیتی، پپ پس از سالها به زادگاهش بازگشته و با خیال راحت زندگیاش را سپری میکند. ولی این همه ماجرا نیست و قطعاً شرایط حرفهای نیز تأثیرگذار بوده، وگرنه او عاشق و معتاد فوتبال است. با قطعی شدن پاسخ گواردیولا، پلن B به جریان افتاده است. آندره پیرلو همان پلن B است، گزینهای که پائولو مالدینی و لئوناردو معتقدند او بهترین فرد برای عبور از گذشته و ساختن فلسفه جدید فوتبال است و این موارد از تیمملی برای پیرلو مهمتر هستند. رسیدن به این اهداف زمانبر است، اما اگر برنامهریزی هشت تا ۱۰ ساله مدنظر باشد، پیرلو فرصت کافی برای اجرای برنامههایش در اختیار خواهد داشت. یورو ۲۰۲۸ و جامجهانی ۲۰۳۲ در افق دید ایتالیاییها قرار دارد و برنامه بلندمدت از تغییرات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
جیجی بوفون هم حاضر نشد در پروژه بازسازی تیمملی کشورش همکاری کند. پائولو مالدینی، مدیرفنی جدید تیمملی ایتالیا برای تحقق این پروژه روی کمک برخی چهرهها حساب باز کرده است. جانلوئیجی بوفون، دروازهبان افسانهای یوونتوس تا قبل از این مدیر تیمملی کشورش بود، اما باخت به بوسنی و سومین ناکامی متوالی ایتالیاییها در صعود به جامجهانی، استعفای بوفون را در پی داشت. بوفون با ۱۷۶ بازی ملی و تجربه قهرمانی جامجهانی ۲۰۰۶ و حامی گتوزو، بعد از ناکامی دوباره تیم کشورش چارهای جز استعفا نداشت.
از وقتی جیوانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا شده، برنامهریزی برای تحول فوتبال ملی این کشور کلید خورده است. رئیس جدید در صحبتهایش صراحتاً از برنامه بلندمدت خود و همکاری چهرههای شناخته شده صحبت کرده است: «برنامه من برای شش سال است، درحالیکه پائولو مالدینی هشت تا ۱۰ سال برای اجرای برنامه تحول زمان میخواهد.» انتخاب سرمربی جدید کار سختی است و ایتالیاییها گزینههایی را انتخاب خواهند کرد که تفکراتش به مدیرفنی نزدیک باشد. گزینههای زیادی در دسترس هستند، اما سرمربی جدید قطعاً باید با مدیرفنی در یک راستای فکری باشد.