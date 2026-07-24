دیدار عراقچی با وزیر خارجه قرقیزستان

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جینبک کولوبایف، وزیر خارجه جمهوری قرقیزستان در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد شهر چولپن‌آتا در جمهوری قرقیزستان شد.

سید عباس عراقچی در سخنرانی خود در جمع وزیران امور خارجه کشورهای عضو ضمن اشاره به ضرورت «گذار از همکاری‌های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه‌محور» تاکید کرد: «سکوت و مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران،متجاوزان را به تکرار جنایت تشویق می‌کند.»

عراقچی در حاشیه این نشست با همتایان خود از کشورهای عضو، از جمله وزیر خارجه جمهوری بلاروس، وزیر خارجه فدراسیون روسیه، وزیر خارجه جمهوری ازبکستان، وزیر خارجه جمهوری خلق چین و وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

نشست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) به ریاست جمهوری قرقیزستان در شهر چولپون‌آتا برگزار شد. این نشست در سالی برگزار می‌شود که مصادف با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است و یکی از مهم‌ترین رویدادهای سطح عالی در دوران ریاست قرقیزستان بر این سازمان با شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای؛ با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی» به شمار می‌رود.

در این رویداد، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نمایندگان نهادهای دائمی این سازمان حضور دارند. شرکت‌کنندگان درباره مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای، همچنین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای گفت‌وگو کردند. تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، تعمیق پیوندهای فرهنگی و بشردوستانه و ارتقای کارآمدی این سازمان از محورهای اصلی این نشست اعلام شده‌بود.

وزیران همچنین پیش‌نویس اسناد مربوط به اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ کرده و روند آماده‌سازی برای این اجلاس که قرار است در بیشکک برگزار شود، بررسی خواهند کرد.