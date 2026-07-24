انصارالله: تجاوز اشغالگران به مسجدالأقصی، پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه به همراه دارد

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله با صدور بیانیهای تاکید کرد: ادامه و تشدید این تجاوزات بیانگر رویکردی قاعدهمند است که تنها به تحمیل یک واقعیت عینی محدود نمیشود، بلکه گامی در جهت آمادهسازی برای اقدامات بسیار خطرناکتری است که مسجدالأقصی، به عنوان بارزترین نماد هویت اسلامی در فلسطین اشغالی را هدف قرار میدهد و این امر، پیامدهای خطرناکی برای کل منطقه به همراه دارد و رژیم صهیونیستی در برابر نتایج این سیاستهای خصمانه و تحریکآمیز کاملا مسئول است.
انصارالله تصریح کرد که در شرایطی که رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایتهای سیاسی، نظامی و مالی آمریکا به هدف قرار دادن سرزمین، شهروندان و مقدسات فلسطینیها ادامه میدهد، آنچه بیش از همه ملت فلسطین را به درد میآورد، وادادگی عربی و اسلامی، سکوت حکومتها و رفتار خیانتبار برخی از حاکمان امت است که از دین و جوانمردی فاصله گرفته و تن به وابستگی به طرحهای آمریکایی و صهیونیستی دادهاند.
دفتر سیاسی انصارالله همچنین آمریکا و جامعه جهانی و نهادهای آن را مسئول تداوم این جنایات دانست و اعلام کرد: آنها با فراهم کردن سرپوش سیاسی، دیپلماتیک و نظامی برای اشغالگران و اعمال استانداردهای دوگانه و جانبداری آشکارِ برخی قدرتهای بینالمللی از ظالم در مقابل مظلومان، رژیم صهیونیستی را به استمرار جنایات و تجاوزات خود علیه ملت فلسطین و مقدسات آن تشویق کردهاند.
این بیانیه از ملتهای عربی و اسلامی، علما، نخبگان، سازمانها و آزادگان جهان دعوت کرد تا از دایره محکومیتهای لفظی فراتر رفته و با اتخاذ مواضعی عملی و مسئولانه، از طریق تشدید تحرکات مردمی، فعالسازی تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک و به کارگیری ابزارهای مشروعِ فشار برای انزوای اشغالگران و پشتیبانی از ملت فلسطین و دفاع از مسجدالأقصی و مقدسات اسلامی اقدام کنند تا ملت فلسطین به حقوق مشروع خود در زمینه آزادی و استقلال دست یابد.
انصارالله در پایان تأکید کرد که یمن با تمام ابزارهای در دسترس و کارآمد، در مسیر یاری رساندن به فلسطین و ملت آن و دفاع از مقدسات اسلامی و در رأس آن مسجدالأقصی تا توقف تجاوزات و زوال اشغالگری، به راه خود ادامه خواهد داد.