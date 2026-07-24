جوان آنلاین: سفر رسمی نخست‌وزیر عراق به تهران، روابط دو همسایه را از مرحله تأکید بر همکاری‌های دوجانبه به سمت ترسیم یک نقشه راه بلندمدت سوق داد؛ جایی که تهران و بغداد با تأکید بر تدوین «برنامه جامع همکاری‌های راهبردی»، تسریع در اجرای توافقات، امضای چهار سند همکاری و همگرایی بیشتر در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی و منطقه‌ای، بر تبدیل تفاهمات سیاسی به دستاورد‌های عملی برای دو ملت تأکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط راهبردی ایران و عراق و تقویت همگرایی منطقه‌ای را رقم بزند.

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، عصر پنج‌شنبه در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد، در مراسمی رسمی از «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق که در رأس هیئتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرده بود، استقبال کرد. پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، سان دیدن از یگان تشریفات و معرفی اعضای هیئت‌های رسمی، سران دو کشور دیدار‌های خود را با هدف بررسی مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام مشترک و توسعه مناسبات دوجانبه آغاز کردند. در دیدار دوجانبه، دکتر پزشکیان و نخست‌وزیر عراق با تأکید بر پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان دو کشور، این سرمایه مشترک را پشتوانه گسترش همکاری‌های راهبردی دانستند. دو طرف همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت این پیوندها، اجرای سریع توافقات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند و گشودن افق‌های جدید همکاری را ضرورتی راهبردی برای آینده روابط تهران و بغداد برشمردند.

رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز با تأکید بر ضرورت تدوین «برنامه جامع همکاری‌های راهبردی»، این سند را نقشه راه توسعه بلندمدت روابط دو کشور توصیف کرد و گفت توسعه همه‌جانبه مناسبات تهران و بغداد در گرو اجرای سریع توافقات، گسترش همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی و تقویت تعاملات امنیتی است. پزشکیان با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان ارتقای روابط با عراق در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، کشاورزی، صنعتی، امنیتی و زیرساختی است.

رئیس‌جمهور حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیز نمادی از عمق روابط تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت دانست و تأکید کرد این پیوند‌ها فراتر از مناسبات سیاسی، ملت‌های ایران و عراق را به یکدیگر متصل کرده است. پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن سازوکار‌های مشترک، خواستار برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک و تسریع در اجرای توافقات و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه شد و اظهار داشت همه توافقات باید با پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود. وی همچنین بر تدوین برنامه جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تأکید کرد و آن را مبنای توسعه روابط بلندمدت تهران و بغداد دانست.

امنیت ایران و عراق به هم گره خورده است

رئیس‌جمهور همچنین امنیت را از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری تهران و بغداد دانست و با تأکید بر اینکه امنیت دو کشور به یکدیگر گره خورده است، خاطرنشان کرد هرگونه ناامنی در یکی از دو کشور، آثار مستقیم بر کشور دیگر خواهد داشت. وی همچنین بر اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، به‌ویژه پاکسازی مناطق مرزی از حضور گروهک‌های معاند، تأکید کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران ترجیح می‌دهد این موضوع از مسیر همکاری و تعامل میان دو کشور به نتیجه برسد. پزشکیان ابراز امیدواری کرد توافقات این سفر با سرعت وارد مرحله اجرا شود و از سطح اسناد و تفاهم‌نامه‌ها فراتر رفته و به دستاورد‌های عملی برای دو ملت تبدیل شود. وی حضور نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه را آغازگر فصل تازه‌ای در روابط راهبردی تهران و بغداد توصیف کرد.

خاک عراق تهدیدی برای ایران نخواهد شد

در این نشست، نخست‌وزیر عراق نیز با تأکید بر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی بغداد، توسعه همکاری‌های دوجانبه را ضرورتی راهبردی دانست و تصریح کرد امنیت جمهوری اسلامی ایران برای عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هیچ نقطه‌ای از خاک عراق اجازه نخواهد یافت به محلی برای تهدید یا ایجاد ناامنی علیه ایران تبدیل شود. فالح الزیدی همچنین با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش، اظهار داشت ملت عراق هرگز حمایت‌های ایران در مقابله با تروریسم را فراموش نخواهد کرد. وی افزود: عراق هیچ‌گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را از سوی هیچ طرفی نخواهد پذیرفت و بر همکاری‌های امنیتی با تهران پایبند است.

امضای ۴ موافقتنامه و یادداشت‌تفاهم همکاری

در ادامه این نشست‌ها، مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق در حضور سران دو کشور چهار موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری را به امضا رساندند. این اسناد شامل موافقتنامه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، یادداشت تفاهم احداث راه‌آهن خسروی ـ خانقین ـ بغداد، یادداشت تفاهم خواهرخواندگی تهران و بغداد و یادداشت تفاهم مدیریت دولتی، آموزش و منابع انسانی بود که با هدف ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه به امضا رسید.

ارتقای سطح توافقات به شراکت راهبردی

در پایان نیز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای مشترک، بر تدوین سند جامع همکاری‌های راهبردی، تعمیق روابط در تمامی حوزه‌ها، تسریع در اجرای توافقات دوجانبه و تقویت هماهنگی‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای تأکید کردند. دو کشور همچنین توافق کردند سند جامع همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تدوین و پیش‌نویس نهایی آن در اسرع وقت از سوی وزیران امور خارجه برای امضا به مقامات عالی دو کشور ارائه شود. برگزاری سالانه کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تکمیل پروژه‌های مشترک از جمله راه‌آهن بصره ـ شلمچه، افزایش مبادلات تجاری، گسترش همکاری‌های بانکی، انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت، همکاری در حوزه محیط زیست، مقابله با تهدید‌های فرامرزی، توسعه همکاری‌های فرهنگی، دانشگاهی، رسانه‌ای و گردشگری و نیز تأکید بر حل‌وفصل بحران‌های منطقه از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی، از دیگر محور‌های بیانیه مشترک تهران و بغداد بود؛ بیانیه‌ای که نشان داد دو کشور اراده دارند روابط خود را از سطح توافقات موردی به یک شراکت راهبردی و پایدار ارتقا دهند.

رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک اسلام

دیدار و گفت‌و‌گو با رؤسای قوای مقننه و قضائیه از دیگر برنامه‌های نخست‌وزیر عراق در سفر به تهران بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست‌وزیر عراق، همکاری تهران و بغداد را یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت ثبات منطقه و انسجام کشور‌های اسلامی دانست و با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک جهان اسلام است، بر نقش مشترک دو کشور در مقابله با این رژیم تأکید کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف، شامگاه پنج‌شنبه در دیدار با نخست‌وزیر عراق، از ملت و دولت عراق به دلیل برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق قدردانی کرد و همچنین از میزبانی مردم و دولت این کشور از زائران اربعین قدردانی به عمل آورد. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی بدون تردید دشمن همه کشور‌های اسلامی است، تصریح کرد که همکاری ایران و عراق در حفظ وحدت کشور‌های اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی، که دشمن شماره یک مسلمانان است، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق نیز با ابلاغ سلام ملت و دولت عراق به مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد ایران و عراق تنها همسایه نیستند، بلکه شریک یکدیگرند، زیرا سرنوشت دو کشور به هم گره خورده است.

اژه‌ای: ایران خصومتی با همسایگان خود ندارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم در دیدار نخست‌وزیر عراق، از حضور گسترده ملت و مسئولان عراقی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین میزبانی دولت عراق از زائران اربعین قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از پیوند عمیق میان دو ملت دانست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دشمنی‌های امریکا علیه ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته، گفت جمهوری اسلامی با وجود جنگ روانی، تروریسم اقتصادی و تجاوز‌های امنیتی و نظامی، با عزت و اقتدار در برابر متجاوزان ایستاده و هرگز در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد. وی همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمنی و خصومتی با همسایگان خود ندارد و همواره بر اصل حسن همجواری، همکاری و کمک به کشور‌های همسایه پایبند بوده است. اژه‌ای با اشاره به توسعه همکاری‌های قضایی میان دو کشور، خواستار اجرای کامل موافقت‌نامه‌های مشترک، گسترش همکاری در حوزه‌های حقوقی و قضایی، استرداد محکومان و انتقال تجربیات ایران در زمینه مبارزه با فساد شد و بر استحکام پیوند‌های ایران و عراق تأکید کرد. نخست‌وزیر عراق نیز ضمن استقبال از گسترش مناسبات دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های حقوقی و قضایی، جایگاه والای قضاوت را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مراسم میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، گفت فقدان مراجع بزرگ اسلام، فقدان یک فرد نیست، بلکه از دست دادن مناره‌های هدایت جهان اسلام است.