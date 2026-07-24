دفتر نخست وزیر عراق ادعای نیویورک تایمز در مورد پیشنهاد آتش بس را تکذیب کرد

دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه ای گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» مبنی بر انتقال طرح آتش‌بس پیشنهادی «دونالد ترامپ» از سوی «علی الزیدی» به ایران را به‌شدت رد و تکذیب کرد.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر این کشور با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش کاملاً بی‌اساس است و هیچ‌گونه سنخیتی با واقعیت ندارد.

این دفتر از رسانه‌ها خواست ضمن رعایت دقت و رعایت اصول حرفه‌ای، صرفاً بر منابع رسمی تکیه کرده و از انتشار اطلاعات گمراه کننده خودداری کنند.

همزمان «تام باراک»، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به عراق نیز با بازنشر توئیت دفتر نخست وزیری عراق در تکذیب گزارش نیویورک تایمز نوشت: عراق حقایق را روشن می‌کند.

پیش‌تر روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی مدعی شده بود که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ در کاخ سفید، پیشنهاد آتش‌بس واشنگتن را به تهران منتقل کرده است که با مخالفت مقام‌های ایرانی مواجه شد.

بر اساس این گزارش ادعایی، مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند به توافق موقتی که مسأله کنترل تنگه هرمز را حل‌وفصل نکند، تمایلی ندارند.

این در حالی است که ایرنا پیش از انتشار تکذیبیه رسمی بغداد، به نقل از یک مقام آگاه گزارش نیویورک‌تایمز را درباره پیشنهاد هیأت عراقی برای آتش‌بس موقت ۱۰ روزه، «کاملاً انحرافی و گمراه‌کننده» توصیف کرده بود.