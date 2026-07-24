کد خبر: 1370563
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

دستور نتانیاهو برای گسترش شهرک‌سازی‌ها به بهانه وقوع یک عملیات

نتانیاهو مقامات اسرائیلی به بهانه تیراندازی در یک شهرک صهیونیستی دستور انجام عملیات گسترده ارتش اشغالگر علیه روستاهای فلسطینی و ساخت شهرک های جدید در کرانه باختری را صادر کردند.

جوان آنلاین: دفتر نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نتانیاهو و یسرائیل کاتز به ارتش صهیونیستی دستور داده اند خانه عامل عملیات ضدصهیونیستی در روستای تل را تخریب کند.

همچنین به ارتش صهیونیستی دستور داده شده یک عملیات گسترده در روستاهایی که به عنوان منبع خطر برای رژیم اشغالگر تلقی می شوند انجام دهد.

در این بیانیه آمده است که ارتش صهیونیستی سلاح های موجود در این روستاها را مصادره می کند و همچنین تل آویو روند ساخت مراکز شهرکی در کرانه باختری را سرعت بخشیده و دست به ساخت شهرک های صهیونیست نشین جدید در این منطقه می زند.

سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی صبح امروز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در شهرک «حفات گلعاد» در نزدیکی روستای «تل» در کرانه باختری، یک نظامی صهیونیست که نگهبان این شهرک بود به هلاکت رسید و دست کم سه تن هم زخمی شدند.

پس از این عملیات، صهیونیست ها به روستای تل در نابس حمله کردند و چهار فلسطینی را به شهادت رساندند و شمار بسیاری را هم مجروح کردند.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ غزه
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