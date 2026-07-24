جوان آنلاین: اسکندر مومنی وزیر کشور، در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس با محوریت «کاهش خطرهای طبیعی»، ضمن قدردانی از دولت هند برای میزبانی اجلاس و همچنین تلاشهای کارشناسی کشورهای عضو در تدوین اسناد این نشست، اظهار کرد: جهان امروز با مخاطراتی همچون تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، همهگیری بیماریها، آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی و سایر بحرانهای نوظهور مواجه است؛ تهدیداتی که امنیت، توسعه و رفاه ملتها را به طور همزمان تحت تأثیر قرار داده و مقابله با آنها همکاریهای چندجانبه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بریکس به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای همکاری میان اقتصادهای نوظهور، افزود: بریکس میتواند به الگویی موثر برای ارتقای تابآوری، تبادل تجربیات و تقویت همکاریهای عملی در حوزه مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا تبدیل شود.
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود تجربه ارزشمندی در مدیریت مخاطراتی نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان و سایر مخاطرات زمینشناختی دارد، تصریح کرد: توسعه ظرفیتهای امدادی، سامانههای مدیریت بحران و مشارکت مردمی، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری با دیگر اعضای بریکس افزایش داده است.
بریکس تجاوز به کشورها و حمله به غیرنظامیان را محکوم کند
مومنی با اشاره به تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، گفت: نقض تمامیت ارضی کشور، تخریب گسترده زیرساختها، نیروگاهها، مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستانها و سایر اماکن غیرنظامی و نیز کشتار زنان، کودکان و سالمندان، جلوهای آشکار از بیاعتنایی به اسناد بینالمللی از جمله منشور ملل متحد است.
وی ابراز امیدواری کرد اعضای بریکس در چارچوب اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، ضمن محکومیت این اقدامات، موضعی روشن و قاطع در مخالفت با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای حیاتی اتخاذ کنند.
وزیر کشور تأکید کرد: صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مخالفت با توسل به زور، پیام مهمی برای جامعه جهانی خواهد داشت و به تقویت صلح، امنیت و ثبات بینالمللی کمک میکند. این رویکرد با روح همکاری، چندجانبهگرایی، احترام متقابل و توسعه مشترک که بریکس بر آن تاکید دارد، کاملاً همسو است.
مومنی با اشاره به افزایش مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی در مناطق شهری اظهار داشت: اگرچه شهرنشینی فرصتهای گستردهای برای رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه را فراهم کرده، اما همزمان ریسکهای سیستماتیک را نیز افزایش داده و از این رو، زیرساختهای شهری نیازمند رویکردی جامع، آیندهنگر و تابآور هستند تا بتوانند بهطور موثر به چالشها پاسخ بدهند.
وی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته نیازمند نگاهی جامع به مفهوم تابآوری هستیم، افزود: تابآوری تنها به معنای بازسازی پس از بحران نیست، بلکه پیشگیری، آمادگی، مدیریت هوشمند ریسک و افزایش توان جوامع برای تداوم خدمات اساسی در شرایط بحران را نیز دربر میگیرد و امروز تابآوری زیرساختهای حیاتی به یکی از ارکان امنیت ملی، امنیت انسانی و توسعه پایدار تبدیل شده است.
وزیر کشور در ادامه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای بریکس در حوزه کاهش خطر بلایا را ارائه کرد و گفت: با توجه به تصویب بیانیه مشترک، دو سند تخصصی درباره اصول مقاومسازی زیرساختهای شهری و دستورالعمل مدیریت بلایا و نیز برنامه کاری بریکس در این حوزه، مناسب است کشورهای عضو برنامههای عملیاتی خود را بر اساس این اسناد تدوین کنند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، تبادل گروههای عملیاتی فنی و برگزاری مانورهای مشترک میان کشورهای عضو استقبال میکند و معتقد است این ابتکار میتواند اجرای مؤثرتر چارچوب سندای (SENDAI) برای کاهش خطر بلایا، تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش توان جمعی کشورهای عضو بریکس در مواجهه با مخاطرات آینده را به همراه داشته باشد.
مومنی در پایان با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در پیشگیری، کمهزینهتر، اثربخشتر و انسانیتر از جبران خسارات پس از بحران است، اظهار کرد: آیندهای ایمنتر تنها از مسیر اعتماد متقابل، انتقال دانش، بهرهگیری از فناوریهای نوین و همکاری واقعی میان ملتها محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به عنوان شریکی فعال، مسئول و قابل اعتماد در مسیر تقویت همبستگی، افزایش تابآوری و ارتقای امنیت و رفاه کشورهای عضو بریکس ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: بیایید بریکس را نهتنها به موتور رشد اقتصادی، بلکه به الگویی جهانی در پیشگیری از بلایا، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و صیانت از جان انسانها تبدیل کنیم.