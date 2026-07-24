در سایه موضع‌گیری ضد صهیونیستی نخست وزیر مالزی، سفیر این کشور در آمریکا احضار شد.

جوان آنلاین: محمد حسن وزیر خارجه مالزی امروز تاکید کرد که محمد شهر الاکرام یعقوب سفیر این کشور در آمریکا با حضور در ساختمان وزارت خارجه این کشور تاکید کرد که سیاست مالزی مبنی بر عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی چیز جدیدی نیست بلکه بیانگر یک مسیر ثابت طی دهه های گذشته به شمار می رود.

وی اضافه کرد که در سیاست های مهاجرتی مالزی، رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته نمی شود و این سیاست از مدت ها قبل در کشور اجرا می شود.

پیش از این آمریکا سفیر مالزی را احضار کرده بود چرا که نخست وزیر این کشور به تازگی تاکید کرده بود که مالزی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و این یک سیاست ثابت است. هر اسرائیلی که در داخل مالزی شناسایی شود از این کشور اخراج می شود.

در همین راستا ده ها تن از فعالان نهادهای اسلامی در مالزی با تجمع مقابل سفارت آمریکا در کوالالامپور مخالفت خود را با اعمال تحریم علیه کشورشان از سوی واشنگتن اعلام کردند. پیشتر قانون گذاران آمریکایی خواهان بازنگری در روابط مشترک با مالزی شده بودند.